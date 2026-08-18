Addio a Varenne, il cavallo più titolato di sempre
Si è spento il cavallo che ha ottenuto 62 vittorie su 73 corse disputate. Fatale un arresto cardiaco
SALERNO - Varenne, celebre trottatore conosciuto come "il Capitano", è morto a 31 anni a causa di un arresto cardiaco. La notizia è stata comunicata attraverso una storia Instagram dal profilo ufficiale dedicato al cavallo, precisando che il decesso è stato accertato dal veterinario. «Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie - si legge nel post - Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore».
Varenne si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Nato nel 1995 in un allevamento di Copparo, in provincia di Ferrara, è considerato il trottatore più forte di tutti i tempi. Nel corso della sua straordinaria carriera ha disputato 73 corse, ottenendo 62 vittorie. Nel 2001 vinse nello stesso anno le tre grandi corse del trotto europeo: Prix d'Amérique, Lotteria ed Elitloppet e la Breeders Crown negli Stati Uniti.