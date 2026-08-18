Addio a Varenne, il cavallo più titolato di sempre

SALERNO - Varenne, celebre trottatore conosciuto come "il Capitano", è morto a 31 anni a causa di un arresto cardiaco. La notizia è stata comunicata attraverso una storia Instagram dal profilo ufficiale dedicato al cavallo, precisando che il decesso è stato accertato dal veterinario. «Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie - si legge nel post - Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore».