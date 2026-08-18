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Casa del Vino entra nella famiglia bianconera

Firmato un accordo triennale
Casa del Vino entra nella famiglia bianconera
TiPress
Fonte FC Lugano
elaborata da Redazione
Casa del Vino entra nella famiglia bianconera
Firmato un accordo triennale
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LUGANO - La F.C. Lugano SA è lieta di annunciare una nuova partnership con Casa del Vino SA, che entra a far parte della famiglia bianconera (in qualità di Classic Partner) per le stagioni sportive 2026/27, 2027/28 e 2028/29.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del network di partner del Club e segna l’inizio di una collaborazione con uno dei principali gruppi svizzeri attivi nel settore del vino, con una presenza concreta anche sul territorio luganese grazie al proprio punto vendita in città. Una partnership costruita su valori condivisi quali qualità, affidabilità, attenzione alle relazioni e visione di lungo periodo.

Nel corso delle prossime 3 stagioni, Casa del Vino SA sarà protagonista di un percorso di collaborazione che comprenderà attività in ambito Hospitality, sviluppo commerciale e iniziative dedicate agli ospiti dell’AIL Arena. L’obiettivo comune è creare valo re reciproco, contribuendo alla crescita del progetto F.C. Lugano SA e al continuo sviluppo dell’AIL Arena quale punto di riferimento per sport, business ed eventi per stakeholder locali, nazionali ed internazionali.

Gerold Theiler, Presidente della Direzione di Casa del Vino SA: «La partnership con il FC Lugano rappresenta per Casa del Vino molto più di una sponsorizzazione: è una chiara dichiarazione di vicinanza a una regione che si distingue per passione, identità e standard elevati. Il FC Lugano entusiasma le persone ben oltre il calcio e crea esperienze emozionanti, capaci di unire e di restare nella memoria. È proprio in questo che riconosciamo anche il nostro obiettivo: creare momenti di piacere speciali attraverso qualità, competenza e autentico entusiasmo, contribuendo insieme al FC Lugano a lasciare un segno concreto».

Martin Blaser, Vicepresidente e Delegato del Consiglio d i Amministrazione della F.C. Lugano SA: «Siamo estremamente lieti di aver siglato una partnership a lungo termine nel settore del vino, dello champagne, degli spumanti e dei distillati con Casa del Vino, azienda leader nel mercato svizzero che, in quanto parte del Gruppo Transgourmet, opera a li vello nazionale ed è proprietaria dell’azienda vinicola Vinattieri dall’estate del 2020. Passione e competenza sono valori che accomunano le nostre due aziende, così come l’impegno condiviso nel creare esperienze all’altezza dei più elevati standard di qualità e piacere. Il fatto che Casa del Vino disponga inoltre di una propria enoteca nel cuore della città di Lugano, punto di riferimento per gli appassionati del territorio, rende questa straordinaria partnership ancora più concreta e tangibile».

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