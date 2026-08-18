Casa del Vino entra nella famiglia bianconera

Nel corso delle prossime 3 stagioni, Casa del Vino SA sarà protagonista di un percorso di collaborazione che comprenderà attività in ambito Hospitality, sviluppo commerciale e iniziative dedicate agli ospiti dell’AIL Arena. L’obiettivo comune è creare valo re reciproco, contribuendo alla crescita del progetto F.C. Lugano SA e al continuo sviluppo dell’AIL Arena quale punto di riferimento per sport, business ed eventi per stakeholder locali, nazionali ed internazionali.

Gerold Theiler, Presidente della Direzione di Casa del Vino SA: «La partnership con il FC Lugano rappresenta per Casa del Vino molto più di una sponsorizzazione: è una chiara dichiarazione di vicinanza a una regione che si distingue per passione, identità e standard elevati. Il FC Lugano entusiasma le persone ben oltre il calcio e crea esperienze emozionanti, capaci di unire e di restare nella memoria. È proprio in questo che riconosciamo anche il nostro obiettivo: creare momenti di piacere speciali attraverso qualità, competenza e autentico entusiasmo, contribuendo insieme al FC Lugano a lasciare un segno concreto».