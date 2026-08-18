Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Nel frattempo la donna chiama i soccorsi. Sul posto arrivano agenti della polizia comunale e della cantonale. «Sono stati tutti veloci ed efficienti. Ho in seguito capito che l'uomo che mi aveva derubata aveva un complice. Una specie di "palo". Ecco perché le persone fermate dalle autorità sono state complessivamente due. La loro età apparente? Entrambe sulla trentina. Dal canto mio ho in seguito sporto denuncia per quanto mi è capitato».

Emozioni contrastanti

È un misto di inquietudine e di riconoscenza quello espresso dalla nostra interlocutrice. A confermarlo è lei stessa. «Nella nostra Lugano non si può più pensare di essere al sicuro. Io arrivavo da una giornata spensierata. Avevo fatto un bellissimo giro fino a Livigno, nell'Alta Valtellina: all'andata ero passata dai Grigioni mentre al ritorno da Gandria. Stavo facendo rientro a casa e il navigatore mi aveva fatto transitare da Via Maggio. Ero ferma a un semaforo come qualsiasi altra persona. Quello che è capitato a me poteva accadere anche a qualcun altro».