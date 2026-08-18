5mila franchi per la Colombia

Con questo contributo, il Municipio desidera «esprimere la propria vicinanza alla popolazione colombiana e, in particolare, alle persone e alle famiglie che a seguito del terremoto si trovano in una situazione di particolare difficoltà e vulnerabilità».



Anche attraverso questo gesto, «l'Autorità comunale conferma la propria attenzione verso le situazioni di emergenza e il proprio impegno a sostenere, nei limiti delle proprie possibilità, iniziative di solidarietà e di aiuto umanitario in risposta alle calamità naturali».

