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Sette notti senza Vedeggio-Cassarate

Il tunnel resterà chiuso, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, tra il 23 e il 29 agosto e tra il 31 agosto e il 1° settembre. In quest'ultima notte saranno pure eseguiti dei "test fumo"
Sette notti senza Vedeggio-Cassarate
Ti-Press
Fonte red
elaborata da Redazione
Sette notti senza Vedeggio-Cassarate
Il tunnel resterà chiuso, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, tra il 23 e il 29 agosto e tra il 31 agosto e il 1° settembre. In quest'ultima notte saranno pure eseguiti dei "test fumo"

VEZIA / CANOBBIO - La galleria Vedeggio-Cassarate resterà chiusa al traffico per sette notti per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e polizia. Lo rende noto oggi il Dipartimento del territorio.

Le prime sei notti di chiusura ─ dalle 21 alle 5 del mattino ─ sono previste da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto. L'ultima notte sarà invece quella tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre, durante la quale saranno eseguiti alcuni "test fumi". Un'ulteriore comunicazione in merito è attesa nei prossimi giorni.

Le deviazioni saranno adeguatamente segnalate e l’informazione agli automobilisti sarà puntualmente ribadita dagli organi d’informazione.

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