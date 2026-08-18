Sette notti senza Vedeggio-Cassarate

Le prime sei notti di chiusura ─ dalle 21 alle 5 del mattino ─ sono previste da domenica 23 agosto a sabato 29 agosto. L'ultima notte sarà invece quella tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre, durante la quale saranno eseguiti alcuni "test fumi". Un'ulteriore comunicazione in merito è attesa nei prossimi giorni.

Le deviazioni saranno adeguatamente segnalate e l’informazione agli automobilisti sarà puntualmente ribadita dagli organi d’informazione.