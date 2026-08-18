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Traguardo storico per la Sagra del Bue

Tre giorni di festa, tradizione e sapori locali per celebrare mezzo secolo di convivialità a Rancate.
Traguardo storico per la Sagra del Bue
Sagra del bue Rancate
Fonte RED
elaborata da Redazione
Traguardo storico per la Sagra del Bue
Tre giorni di festa, tradizione e sapori locali per celebrare mezzo secolo di convivialità a Rancate.

RANCATE - La sagra del Bue di Rancate raggiunge un traguardo speciale: la 50ª edizione. «Cinquant'anni di convivialità, aggregazione, condivisione, tradizione e divertimento che hanno accompagnato generazioni di rancatesi e di amici provenienti da tutto il Mendrisiotto», spiegano gli organizzatori. «Mezzo secolo di incontri, sorrisi e momenti condivisi che hanno trasformato la nostra sagra in un appuntamento atteso e amato, capace di unire persone, famiglie e associazioni attorno ai valori più autentici della nostra comunità.

Già perché la Sagra del Bue è molto più di una semplice festa: è un appuntamento che custodisce e rinnova le tradizioni del nostro territorio, valorizza i prodotti locali e celebra quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue il nostro essere momò.

Per l'occasione, vi aspettano tre serate enogastronomiche durante le quali avrete la possibilità di degustare prodotti del territorio, gustose specialità alla griglia e il nostro immancabile e tradizionale bue allo spiedo, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e da quell'atmosfera allegra e genuina che da cinquant'anni rende unica la nostra manifestazione.

Una menzione particolare va alla collaborazione delle associazioni del paese — il Gruppo Sportivo, la Brigata Scout San Giorgio e il Football Club Rancate — realtà che contribuiscono a mantenere viva la ricchezza del nostro tessuto associativo e comunitario e alle quali il nostro Comitato rivolge i più sentiti ringraziamenti.

Il programma completo

Giovedì 20 agosto

18:30/20:30 Degustazione di vini locali: percorso di degustazione a bicchiere, con sette cantine del Mendrisiotto. Accompagnato dal panino con sfilacciato di bue dei Golosi di Natura.

18:30 Selezione musicale con DJ Monsieur G

19:00 Cena anziani offerta Gratuita per tutti i residenti di Rancate in età AVS, senza previa prenotazione.

20:30 Qualche giro di tombola

01:00 Chiusura

Venerdì 21 agosto

19:00 Apertura cucina con ricca griglia in funzione e selezione musicale con DJ Simon.

21:00 Ul Party dal Boo / bar de nuit Musica live con gli Hysteria - Only Good Vibrations a seguire DJ set con DJ Diego.

02:00 Chiusura

Sabato 22 agosto

18:00 Inizio della sagra

19:00 Distribuzione del bue allo spiedo marinato alla birra e cotto per 24 ore. Ricca griglia in funzione, con selezione musicale con DJ Simon.

21:00 Ul Party dal Boo / bar de nuit

21:30 Intrattenimento musicale Musica live con gli MP30 - Musica per Trent’Enni Band a seguire DJ set con DJ Drillo.

02:00 Chiusura

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