Traguardo storico per la Sagra del Bue
Tre giorni di festa, tradizione e sapori locali per celebrare mezzo secolo di convivialità a Rancate.
RANCATE - La sagra del Bue di Rancate raggiunge un traguardo speciale: la 50ª edizione. «Cinquant'anni di convivialità, aggregazione, condivisione, tradizione e divertimento che hanno accompagnato generazioni di rancatesi e di amici provenienti da tutto il Mendrisiotto», spiegano gli organizzatori. «Mezzo secolo di incontri, sorrisi e momenti condivisi che hanno trasformato la nostra sagra in un appuntamento atteso e amato, capace di unire persone, famiglie e associazioni attorno ai valori più autentici della nostra comunità.
Già perché la Sagra del Bue è molto più di una semplice festa: è un appuntamento che custodisce e rinnova le tradizioni del nostro territorio, valorizza i prodotti locali e celebra quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue il nostro essere momò.
Per l'occasione, vi aspettano tre serate enogastronomiche durante le quali avrete la possibilità di degustare prodotti del territorio, gustose specialità alla griglia e il nostro immancabile e tradizionale bue allo spiedo, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e da quell'atmosfera allegra e genuina che da cinquant'anni rende unica la nostra manifestazione.
Una menzione particolare va alla collaborazione delle associazioni del paese — il Gruppo Sportivo, la Brigata Scout San Giorgio e il Football Club Rancate — realtà che contribuiscono a mantenere viva la ricchezza del nostro tessuto associativo e comunitario e alle quali il nostro Comitato rivolge i più sentiti ringraziamenti.
Il programma completo
Giovedì 20 agosto
18:30/20:30 Degustazione di vini locali: percorso di degustazione a bicchiere, con sette cantine del Mendrisiotto. Accompagnato dal panino con sfilacciato di bue dei Golosi di Natura.
18:30 Selezione musicale con DJ Monsieur G
19:00 Cena anziani offerta Gratuita per tutti i residenti di Rancate in età AVS, senza previa prenotazione.
20:30 Qualche giro di tombola
01:00 Chiusura
Venerdì 21 agosto
19:00 Apertura cucina con ricca griglia in funzione e selezione musicale con DJ Simon.
21:00 Ul Party dal Boo / bar de nuit Musica live con gli Hysteria - Only Good Vibrations a seguire DJ set con DJ Diego.
02:00 Chiusura
Sabato 22 agosto
18:00 Inizio della sagra
19:00 Distribuzione del bue allo spiedo marinato alla birra e cotto per 24 ore. Ricca griglia in funzione, con selezione musicale con DJ Simon.
21:00 Ul Party dal Boo / bar de nuit
21:30 Intrattenimento musicale Musica live con gli MP30 - Musica per Trent’Enni Band a seguire DJ set con DJ Drillo.
02:00 Chiusura