Traguardo storico per la Sagra del Bue

Per l'occasione, vi aspettano tre serate enogastronomiche durante le quali avrete la possibilità di degustare prodotti del territorio, gustose specialità alla griglia e il nostro immancabile e tradizionale bue allo spiedo, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e da quell'atmosfera allegra e genuina che da cinquant'anni rende unica la nostra manifestazione.



Una menzione particolare va alla collaborazione delle associazioni del paese — il Gruppo Sportivo, la Brigata Scout San Giorgio e il Football Club Rancate — realtà che contribuiscono a mantenere viva la ricchezza del nostro tessuto associativo e comunitario e alle quali il nostro Comitato rivolge i più sentiti ringraziamenti.

