A Bellinzona tornano i corsi estivi di dialettologia

Al centro della manifestazione ci saranno alcune domande: come possiamo raccogliere e tramandare il carattere e la memoria dei dialetti in continua evoluzione? Che cosa ci raccontano sulla storia delle lingue e delle culture europee? Quali sono le dinamiche e gli effetti del contatto fra lingue e dialetti nelle regioni di frontiera e nelle aree di emigrazione?



Studiose e studiosi provenienti da università svizzere e internazionali si concentreranno su questi interrogativi, proponendo uno sguardo aggiornato sulle ricerche e sui metodi oggi impiegati nello studio dei dialetti romanzi e della storia linguistica. Nello specifico, i corsi dell'edizione 2026 saranno tenuti da Silvia Calamai (Università di Siena), Lorenzo Filipponio (Università di Genova), Jan Casalicchio (Università di Siena) e Stefano Cristelli (Università di Ratisbona).

