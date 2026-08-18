A Bellinzona tornano i corsi estivi di dialettologia
Dal 24 al 28 agosto, la 26esima edizione sarà dedicata ai dialetti romanzi, alla storia linguistica e al contatto tra lingue nelle regioni di frontiera
BELLINZONA - Dal 24 al 28 agosto si svolgerà a Bellinzona la ventiseiesima edizione dei Corsi estivi di dialettologia e linguistica storica, organizzati dal Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU). Lo comunica il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).
L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti di ogni livello, a ricercatrici e ricercatori, ed è aperta allo stesso tempo a tutte le persone interessate ad approfondire i diversi aspetti legati alla varietà linguistica e culturale.
Al centro della manifestazione ci saranno alcune domande: come possiamo raccogliere e tramandare il carattere e la memoria dei dialetti in continua evoluzione? Che cosa ci raccontano sulla storia delle lingue e delle culture europee? Quali sono le dinamiche e gli effetti del contatto fra lingue e dialetti nelle regioni di frontiera e nelle aree di emigrazione?
Studiose e studiosi provenienti da università svizzere e internazionali si concentreranno su questi interrogativi, proponendo uno sguardo aggiornato sulle ricerche e sui metodi oggi impiegati nello studio dei dialetti romanzi e della storia linguistica. Nello specifico, i corsi dell'edizione 2026 saranno tenuti da Silvia Calamai (Università di Siena), Lorenzo Filipponio (Università di Genova), Jan Casalicchio (Università di Siena) e Stefano Cristelli (Università di Ratisbona).
Il programma completo è disponibile sul sito www.ti.ch/cde. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del Centro di dialettologia e di etnografia all'indirizzo e-mail decs-cde@ti.ch.