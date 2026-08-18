C'è una nuova Portineria di quartiere

Si tratta infatti anche di valorizzare il patrimonio sociale e culturale rappresentato dagli ospiti della struttura, i quali non sono soltanto destinatari di cura e servizi, ma allo stesso tempo portatori di storie, esperienze, competenze e saperi che hanno contribuito alla crescita della comunità. La Portineria intende rendere visibile e riconoscibile questo patrimonio, favorendo occasioni di incontro nelle quali le persone anziane possano continuare a essere protagoniste e parte attiva della vita comunitaria, condividendo ciò che sono state, ciò che sanno e ciò che ancora possono offrire.



I benefici previsti concerneranno tutti gli attori coinvolti: gli anziani avranno un ambiente più stimolante, il quartiere disporrà di un nuovo spazio di riferimento e le persone inserite tramite AUP (Attività di pubblica utilità) potranno sviluppare competenze e autonomia. La sostenibilità sarà garantita dalla Città. Il progetto sarà monitorato e, se necessario, adattato nel tempo. L’avvio, come anticipato, è previsto per la fine del mese di settembre 2026, dopo una fase di pianificazione condivisa tra le parti.