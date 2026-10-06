Da Ticino&Lavoro 5000 franchi all'anno per imparare il tedesco

Negli scorsi giorni, il movimento si è rivolto a insegnanti, scuole e realtà disponibili a collaborare, lanciando loro un appello e ricevendo una «risposta molto positiva». I primi contatti sono quindi già stati raccolti e «ora inizierà la fase più importante: confrontarci con queste realtà per capire come strutturare i corsi, quante persone riusciremo a coinvolgere e come utilizzare al meglio ogni franco disponibile».

Quale tipo di offerta?

L’obiettivo, prosegue il movimento in un comunicato, «è cercare di costruire un’offerta orientata soprattutto al tedesco utile nel mondo del lavoro: comunicazione, colloqui, comprensione e competenze linguistiche che possano realmente aumentare le possibilità professionali di chi parteciperà». Modalità, iscrizioni e posti disponibili saranno comunicati pubblicamente quando il progetto sarà del tutto costruito.

