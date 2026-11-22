Lugano-Agno: «Il Cantone chiarisca il futuro dell'aeroporto»
L'interpellanza presentata da Sara Beretta Piccoli
L'interpellanza presentata da Sara Beretta Piccoli
BELLINZONA - Dalla pianificazione alle infrastrutture, passando per gli investimenti e soprattutto per il ritorno dei voli di linea: sono diversi i dossier sui quali il Cantone è chiamato a fare chiarezza. A chiederlo è un’interpellanza presentata da Sara Beretta Piccoli (PVL), cofirmata da Giancarlo Seitz (Lega dei Ticinesi), che sollecita il Consiglio di Stato ad assumere un ruolo più attivo nel rilancio dello scalo.
Il rinnovo della concessione federale, valida dal 16 settembre 2026 al 15 settembre 2056, rappresenta un passaggio importante dopo anni di difficoltà, la liquidazione di Lugano Airport SA e la gestione transitoria affidata alla Città di Lugano. Ma, secondo i firmatari, non basta per garantire un futuro all'aeroporto. «Non si tratta soltanto di mantenere aperto l'aeroporto, ma di capire quale aeroporto si voglia realizzare e quale contributo concreto esso possa offrire all'economia ticinese», si legge nell'atto parlamentare.
Tra i nodi principali c'è la revisione della scheda PSIA (Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica), il cui documento attualmente pubblicato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile risale al 2004. Un aggiornamento ritenuto necessario per adeguare la pianificazione alle mutate condizioni operative e territoriali dello scalo. Anche la scheda M9 del Piano direttore cantonale dovrà essere coordinata con il nuovo quadro federale.
I firmatari chiedono quindi a che punto sia la procedura, quali ostacoli ne stiano rallentando la conclusione e quale ruolo stia assumendo concretamente il Cantone.
L'interpellanza richiama anche gli interventi infrastrutturali legati allo sviluppo dell'aeroporto. Tra questi figura la rinaturazione del riale Barboi, per la quale nel 2023 era stato conferito allo Studio Tunesi un mandato di progettazione. Il costo dell'operazione era stato stimato in circa 15,7 milioni di franchi. Si chiede ora di sapere a che punto sia il progetto, quali decisioni siano state prese e quali impegni finanziari siano stati assunti.
Un altro capitolo riguarda la circonvallazione Agno-Bioggio, che comporterà modifiche al territorio aeroportuale e renderà necessario sostituire l'attuale sistema di avvicinamento strumentale con uno satellitare. Secondo quanto indicato pubblicamente dalla Città di Lugano, il finanziamento di quest'ultimo sarebbe garantito dal Cantone. Da chiarire anche il futuro collegamento stradale tra le zone industriali e artigianali di Agno e Bioggio.
La deputata chiede inoltre se il Governo disponga del piano economico e strategico dell'aeroporto, con le previsioni di traffico, gli investimenti necessari e il modello gestionale previsto. In caso contrario, vuole sapere se intenda richiederlo formalmente alla Città di Lugano. Un documento ritenuto fondamentale per valutare la sostenibilità dello scalo e le prospettive di sviluppo.
Infine, il tema più atteso: il ritorno dei voli di linea. Per i firmatari, la concessione trentennale deve tradursi in un progetto concreto, capace di ripristinare collegamenti con importanti centri economici e rafforzare l'attrattività del Ticino. Al Consiglio di Stato viene chiesto se esistano già una strategia, un calendario e destinazioni prioritarie.
Tra le proposte anche l'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente che coinvolga Cantone, Città di Lugano, Comuni interessati e autorità federali. L'obiettivo è superare i ritardi e trasformare il rinnovo della concessione in un vero rilancio dello scalo.