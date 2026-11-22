L'interpellanza richiama anche gli interventi infrastrutturali legati allo sviluppo dell'aeroporto. Tra questi figura la rinaturazione del riale Barboi, per la quale nel 2023 era stato conferito allo Studio Tunesi un mandato di progettazione. Il costo dell'operazione era stato stimato in circa 15,7 milioni di franchi. Si chiede ora di sapere a che punto sia il progetto, quali decisioni siano state prese e quali impegni finanziari siano stati assunti.