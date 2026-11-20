A volte basta un piccolo oggetto da tavola, come un servizio di fine Ottocento composto da oliera, acetiera, saliera e pepiera. Oggi potrebbe sembrare un accessorio qualunque, ma un tempo, spiega Verena, era destinato alle famiglie benestanti: ingredienti come il pepe e l'olio d'oliva erano particolarmente preziosi. E così, da quattro piccoli contenitori, prende forma il racconto delle abitudini e della vita quotidiana di un'altra epoca. Impossibile non rimanere incantati dalla sua parlantina.

Nel negozio c'è anche una piccola bottega dove si lavora ancora come una volta. Un laboratorio a tutti gli effetti, perché gli oggetti antichi non si comprano e si vendono soltanto: spesso bisogna anche pulirli, sistemarli e restaurarli.