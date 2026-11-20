Ecco la bisnonna che sta spaccando sui social
Chi l'avrebbe mai detto che l'antiquariato potesse conquistare migliaia di follower? A dimostrarlo è Verena, che dal suo storico negozio racconta il passato e fa appassionare anche le nuove generazioni.
Chi l'avrebbe mai detto che l'antiquariato potesse conquistare migliaia di follower? A dimostrarlo è Verena, che dal suo storico negozio racconta il passato e fa appassionare anche le nuove generazioni.
LAMONE - «Chestu rob chi al cerca na caa!». Se bazzicate sui social, probabilmente questa frase l'avete già sentita. È diventata un vero e proprio ritornello. A pronunciarla all'inizio di ogni video è Verena, il volto (e la regina) di Birth-Gramm, uno storico negozio di antiquariato di Lamone che, tra migliaia di tesori e racconti d'altri tempi, sta conquistando anche le nuove generazioni.
Ammettiamolo. Quando pensiamo all'antiquariato, spesso ci immaginiamo mobili impolverati, oggetti démodé e cose che appartengono a un passato lontanissimo. Roba da intenditori, insomma. Una passione di nicchia. Eppure basta ascoltare Verena per cambiare prospettiva. Quella che a prima vista sembra una vecchia brocca, un armadio che cigola o un semplice utensile può nascondere una storia speciale. E all'improvviso anche l'oggetto più comune acquista un fascino tutto suo.
Soprattutto quando a raccontarlo è qualcuno che quel mondo lo vive fin da bambina. Verena ne parla con entusiasmo, emozione e un pizzico di nostalgia, passando con naturalezza dall'italiano al dialetto ticinese. Un'attività nata nel 1946, che quest'anno festeggia 80 anni ed è arrivata alla sua quarta generazione.
«Erano oggetti per la vita»
Sembra davvero un museo. Gli occhi fanno fatica a stare dietro a tutto quello che c'è qui dentro. Mobili, mobiletti, vetrine, mensole, scaffali. E poi sedie, vasi, lampadari, tazze e tazzine, quadri, ferramenta, oggetti in ferro, ottone e legno. Bambole di porcellana. Un pianoforte da un milione di franchi. Potremmo continuare all'infinito. Una montagna di oggetti, accostati e ammassati, eppure perfettamente in ordine, suddivisi per categoria. Ogni angolo rivela una cura minuziosa, un amore per questo mestiere che si percepisce ovunque.
«Tutti questi oggetti hanno una storia. I nostri vecchi mettevano una cura particolare in ogni cosa, perché doveva durare. Non era fatta per un giorno o per un anno, ma per una vita intera. E anche di più», racconta Verena.
Facciamo un salto nel tempo
Per capire come tutto sia cominciato bisogna tornare al 1946, quando i genitori di Verena avviano l'attività. Suo padre, originario di Gelsenkirchen, in Germania, aveva vissuto da vicino gli anni più bui della guerra. E «Mia nonna aveva un negozietto a Basilea», ricorda Verena.
Nel 1957 la famiglia si trasferisce in Ticino, inizialmente a Manno. Poi, con tanti sacrifici, riesce ad acquistare un terreno a Lamone, dove nel 1965 viene costruito l'edificio che ancora oggi ospita il negozio. «Io ci sono nata qui dentro», racconta Verena. E non è soltanto un modo di dire: a 11 anni prendeva già le prime ordinazioni alle fiere in Germania, anche se non sapeva ancora scrivere in tedesco.
La conoscete la storia dell'antiquario?
Tra un oggetto e l'altro, Verena snocciola aneddoti e curiosità. E ce n'è uno che, più di tanti altri, racconta la vita di chi fa questo mestiere. «Un antiquario ha mille franchi e compra un armadio. Un antiquario muore con mille franchi e con mille mobili», scherza. Il motivo è semplice: «Perché si investe sempre». Una filosofia che nella sua famiglia si tramanda da generazioni.
A Birth-Gramm il viaggio nel passato comincia ancora prima di varcare la soglia. La porta d'ingresso, per esempio, ha circa 300 anni. «Abbiamo comprato prima la porta e poi ci abbiamo costruito la casa attorno», racconta Verena. Il battente e gli altri meccanismi funzionano ancora oggi, nonostante i secoli trascorsi. «L'unica cosa nuova è il nostro nome», aggiunge con orgoglio. Ma non servono grandi mobili o pezzi imponenti per scoprire storie d'altri tempi.
A volte basta un piccolo oggetto da tavola, come un servizio di fine Ottocento composto da oliera, acetiera, saliera e pepiera. Oggi potrebbe sembrare un accessorio qualunque, ma un tempo, spiega Verena, era destinato alle famiglie benestanti: ingredienti come il pepe e l'olio d'oliva erano particolarmente preziosi. E così, da quattro piccoli contenitori, prende forma il racconto delle abitudini e della vita quotidiana di un'altra epoca. Impossibile non rimanere incantati dalla sua parlantina.
Nel negozio c'è anche una piccola bottega dove si lavora ancora come una volta. Un laboratorio a tutti gli effetti, perché gli oggetti antichi non si comprano e si vendono soltanto: spesso bisogna anche pulirli, sistemarli e restaurarli.
«Volevo buttarmi sui social già da tempo»
Chi avrebbe mai pensato che un negozio di antiquariato potesse conquistare anche il pubblico dei social? Eppure è proprio quello che sta succedendo a Birth-Gramm. Verena voleva girare dei video già da tempo, ma le mancava qualcuno che la aiutasse a filmarsi. Poi, grazie alla collaborazione con la figlia, sono arrivati i primi contenuti. Video semplici e spontanei, nei quali la proprietaria presenta un oggetto davanti all'ingresso del negozio e ne racconta la storia, senza rinunciare al suo amato dialetto. E la risposta del pubblico non si è fatta attendere: in appena quattro mesi il profilo ha superato i 4000 follower.
E il successo sui social sembra farsi sentire anche nella vita reale. «Prima non c'era questo andirivieni», racconta Verena, che oggi riceve messaggi, domande e visite anche da parte di tanti giovani. Ragazzi che forse non sarebbero mai entrati spontaneamente in un negozio di antiquariato, ma che attraverso i suoi racconti hanno scoperto un mondo nuovo. O meglio, un mondo antico che ha ancora moltissimo da raccontare.
E il prossimo video?
Questa volta la protagonista non sarà una brocca, un mobile o qualche curioso oggetto dimenticato, ma proprio la sua famiglia. «È una famiglia meravigliosa, piena di armonia, di amore, di rispetto». E, naturalmente, di storia. Perché a Birth-Gramm ogni oggetto cerca una nuova casa, portando con sé un pezzo di passato. E grazie ai racconti di Verena, quel passato continua a vivere anche tra le nuove generazioni.