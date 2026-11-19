LOCARNO - Prosegue l'inchiesta sul medico del Locarnese arrestato lo scorso luglio per presunti reati sessuali. Il professionista, sulla sessantina, non si trova più in carcerazione preventiva: è stato trasferito al regime di espiazione anticipata della pena. A confermarlo a LaRegione è stato il Ministero pubblico, che ha precisato come gli accertamenti, coordinati dalla procuratrice generale sostituta Chiara Borelli, siano tuttora in corso.