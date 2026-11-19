Medico accusato di reati sessuali passa all'espiazione anticipata della pena
Il professionista resta sotto indagine per presunti abusi e sospette truffe alle casse malati.
LOCARNO - Prosegue l'inchiesta sul medico del Locarnese arrestato lo scorso luglio per presunti reati sessuali. Il professionista, sulla sessantina, non si trova più in carcerazione preventiva: è stato trasferito al regime di espiazione anticipata della pena. A confermarlo a LaRegione è stato il Ministero pubblico, che ha precisato come gli accertamenti, coordinati dalla procuratrice generale sostituta Chiara Borelli, siano tuttora in corso.
Il medico, parzialmente reo confesso, è sospettato di aver palpeggiato le parti intime di almeno due donne durante sedute di medicina manuale. I fatti sono oggetto di accertamenti per il reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo altri episodi che riguarderebbero rapporti ritenuti consenzienti con altre donne.
Ma gli approfondimenti degli inquirenti non si limitano alla sfera sessuale. Nel corso delle verifiche sarebbero infatti emersi anche elementi riconducibili a possibili irregolarità di natura patrimoniale, in particolare sospette truffe ai danni delle casse malati. Il medico aveva inoltre lavorato in passato per l'assicurazione invalidità.
La vicenda giudiziaria aveva preso avvio lo scorso maggio, quando una paziente, dopo essersi rivolta al Servizio per l'aiuto alle vittime di reato, aveva sporto denuncia. Da allora l'inchiesta si è allargata, arrivando a comprendere anche il filone patrimoniale. Per il momento il Ministero pubblico non ha comunicato ulteriori dettagli sugli sviluppi del procedimento.