Il messaggio si rivolge direttamente a chi ha compiuto il danneggiamento: «Chi ha compiuto questo gesto forse pensa sia stata una ragazzata, ma distruggere ciò che appartiene alla collettività dimostra solo una totale mancanza di rispetto verso il proprio paese e verso chi si impegna per renderlo un posto migliore».

L'Audiocabina, assicurano i promotori, verrà rimessa a posto: «Noi non ci arrendiamo e sistemeremo tutto, perché la cultura e la civiltà devono essere più forti dell'inciviltà». Da qui l'appello alla popolazione «ad aiutarci a vigilare, a prenderci cura insieme di questi spazi e a far sentire che la nostra comunità non tollera simili comportamenti».