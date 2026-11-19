Vandalizzata l'Audiocabina di Ludiano: «Un gesto stupido e gratuito»
Lo spazio di cultura condivisa verrà ripristinato, assicurano da Libera il Libro Serravalle
Lo spazio di cultura condivisa verrà ripristinato, assicurano da Libera il Libro Serravalle
SERRAVALLE - «È con grande amarezza e rabbia che condividiamo questa immagine». Inizia così il post pubblicato da Libera il Libro Serravalle, che denuncia che l'Audiocabina che l'associazione cura a Ludiano è stata presa di mira da un atto di vandalismo. Libera il Libro Serravalle ha pubblicato un'immagine dei danni accompagnandola da un messaggio di «grande amarezza e rabbia». Il gesto viene definito «stupido, gratuito e profondamente irrispettoso».
A rendere più amara la vicenda, sottolineano i responsabili, è la natura dello spazio colpito: «Questo spazio non è nato per caso, ma grazie all'impegno, al tempo e alla passione di chi crede nella cultura condivisa, nella bellezza e nel senso di comunità». Vederlo rovinato, aggiungono, «fa male, perché non si danneggia solo una struttura: si colpisce un bene comune, creato gratuitamente per tutti, grandi e piccoli».
Il messaggio si rivolge direttamente a chi ha compiuto il danneggiamento: «Chi ha compiuto questo gesto forse pensa sia stata una ragazzata, ma distruggere ciò che appartiene alla collettività dimostra solo una totale mancanza di rispetto verso il proprio paese e verso chi si impegna per renderlo un posto migliore».
L'Audiocabina, assicurano i promotori, verrà rimessa a posto: «Noi non ci arrendiamo e sistemeremo tutto, perché la cultura e la civiltà devono essere più forti dell'inciviltà». Da qui l'appello alla popolazione «ad aiutarci a vigilare, a prenderci cura insieme di questi spazi e a far sentire che la nostra comunità non tollera simili comportamenti».
Chi avesse visto qualcosa o disponesse di informazioni utili è invitato a contattare in privato Libera il Libro Serravalle.