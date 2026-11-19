La difesa: «Convinta di agire nella legalità»

Per la difesa, «la donna ha agito con dolo eventuale», ma con «una sensazione di liceità nel suo agire». Il suo modus operandi «è sempre stato lo stesso» e si fondava sulla convinzione «di agire con correttezza e nella legalità».

Il ruolo dei consulenti

Durante la lunga arringa, l’avvocato ha ripercorso la carriera professionale della 52enne italiana, arrivata in Svizzera «senza lo spirito della truffatrice incallita». Centrale, per la difesa, è stato il ruolo dei consulenti «di estremo prestigio», la cui presenza sarebbe stata «costante». La donna «si appoggiava» a loro per valutare e controllare i progetti «veri, reali, nei quali credeva e sui quali davvero lavorava». Come se fossero dei «“falchetti”» sull’operato della donna. Da questo sarebbe derivata anche la convinzione dell’imputata che «quello che faceva lo potesse fare» e che si trattasse di «una sorta di prestito temporaneo».