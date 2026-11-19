Sassi contro i bagnini e vandalismi, ora si valuta una stretta
L'Esecutivo di Chiasso valuterà, dopo gli episodi della scorsa estate, l'estensione della videosorveglianza. La condizione? Deve essere ritenuta realmente necessaria e proporzionata.
CHIASSO - Il Municipio di Chiasso è disposto a valutare un potenziamento della videosorveglianza alla piscina comunale, dopo gli episodi di vandalismo e i comportamenti aggressivi che hanno richiesto l'intervento della polizia lo scorso giugno. Per il momento, però, nessuna decisione è stata presa: prima di installare nuove telecamere sarà necessario verificare che la misura sia effettivamente necessaria, efficace e proporzionata.
È quanto emerge dalla risposta dell'Esecutivo all'interrogazione del consigliere comunale Claudio Schneeberger, a nome del gruppo Lega/UDC/Indipendenti. Il documento era stato inoltrato in seguito a una serie di episodi segnalati all'interno della struttura, tra cui furti, danneggiamenti e lanci di sassi contro bagnini e personale comunale.
Gli episodi di giugno e le diffide
Nella risposta il Municipio conferma di aver seguito con attenzione quanto accaduto durante il mese di giugno. Gli episodi hanno richiesto l'intervento della Polizia comunale, portando all'identificazione dei giovani coinvolti e all'adozione di diffide nei loro confronti.
Secondo quanto riportato nell'interrogazione, i comportamenti avevano suscitato preoccupazione tra il personale e i genitori presenti nella struttura. Il gruppo Lega/UDC/Indipendenti chiedeva quindi di verificare se gli strumenti di sicurezza attualmente disponibili fossero sufficienti a prevenire nuovi episodi e a garantire l'incolumità di utenti e dipendenti.
Telecamere soltanto alla cassa e all'entrata degli spogliatoi
Dalla risposta emerge innanzitutto che la piscina comunale dispone già di un sistema di videosorveglianza, ma la copertura è limitata. Le telecamere sono infatti presenti esclusivamente nella zona della cassa e all'entrata degli spogliatoi. Tutte le altre aree della struttura risultano attualmente prive di sorveglianza video.
Il Municipio riconosce che, alla luce degli episodi verificatisi, sia opportuno esaminare la possibilità di rafforzare il dispositivo di sicurezza. Non ritiene tuttavia che la sua adeguatezza possa essere giudicata soltanto sulla base di singoli episodi, per quanto gravi.
La sicurezza della piscina, sottolinea l'Esecutivo, si fonda principalmente sulla presenza del personale e sull'intervento della Polizia comunale. A questi strumenti si aggiungono la videosorveglianza nelle zone già coperte e la collaborazione con i servizi sociali.
Possibili nuove telecamere anche durante la notte
L'eventuale ampliamento del sistema potrebbe interessare gli accessi, le zone di transito, le aree esterne e i punti maggiormente esposti a furti, danneggiamenti o aggressioni. Si tratta delle zone indicate nell'interrogazione, sulle quali il Municipio si dice disponibile a effettuare una valutazione.
Tra le ipotesi figura anche l'estensione della sorveglianza alle ore di chiusura e alle fasce notturne, almeno per quanto riguarda gli accessi e le aree esterne della piscina.
Su questo punto, però, l'Esecutivo precisa che dovrà essere dimostrata la necessità della misura rispetto ai rischi effettivamente riscontrati, in particolare eventuali intrusioni e danneggiamenti durante le ore di chiusura.
Il Municipio condivide inoltre la posizione degli interroganti secondo cui le telecamere possono avere una funzione deterrente nei confronti di comportamenti aggressivi, atti vandalici e reati contro il patrimonio. Le registrazioni potrebbero anche facilitare l'identificazione dei responsabili e la ricostruzione dei fatti in caso di nuovi episodi.
La nuova legge cantonale impone precise condizioni
Un eventuale potenziamento dovrà fare i conti con la Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), entrata in vigore il 1° luglio 2026.
La normativa stabilisce che l'introduzione di nuove telecamere debba essere preceduta da una valutazione della loro idoneità ed efficacia, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. In particolare, la videosorveglianza non è giustificata quando lo stesso obiettivo può essere raggiunto attraverso misure meno invasive ma altrettanto efficaci.
Il Municipio annuncia che procederà a una valutazione formale, che sarà documentata e costituirà la base per decidere se estendere il sistema. La verifica della proporzionalità dovrà inoltre essere ripetuta periodicamente.
Un altro aspetto riguarda le disposizioni comunali. Il regolamento e l'ordinanza di Chiasso disciplinano già l'installazione e l'utilizzo delle telecamere sul territorio, ma dovranno essere adeguati alla nuova legislazione cantonale.
Immagini protette e accessi controllati
L'Esecutivo chiarisce anche quali garanzie dovrebbero accompagnare un eventuale ampliamento della videosorveglianza.
Le registrazioni potranno essere conservate soltanto per il periodo prestabilito e strettamente necessario, trascorso il quale dovranno essere cancellate automaticamente e definitivamente. L'accesso alle immagini sarà riservato al personale espressamente autorizzato, attraverso credenziali individuali, e ogni consultazione dovrà essere tracciata.
Le aree videosorvegliate dovranno inoltre essere chiaramente segnalate mediante appositi cartelli, possibilmente collocati prima del campo di ripresa delle telecamere. La trasmissione delle registrazioni a terzi sarà di principio esclusa, salvo i casi previsti dalla legge, in particolare nell'ambito di procedimenti penali, civili o amministrativi.
Non soltanto telecamere: prevenzione e collaborazione con i servizi sociali
Il Municipio ribadisce infine che la videosorveglianza non può rappresentare l'unica risposta ai problemi di sicurezza della piscina.
Continueranno quindi a essere privilegiate la presenza e la vigilanza del personale, la collaborazione con la Polizia comunale e gli interventi di prevenzione e mediazione con i servizi sociali e gli enti attivi nell'ambito giovanile.
In funzione dell'evoluzione della situazione, potranno inoltre essere adottate ulteriori misure organizzative, comprese diffide e divieti di accesso alla struttura nei confronti dei responsabili di eventuali comportamenti illeciti.
La linea indicata dall'Esecutivo è dunque quella di un possibile rafforzamento della sicurezza, senza puntare esclusivamente sulle telecamere. L'eventuale estensione della videosorveglianza dipenderà dall'esito delle verifiche previste dalla nuova normativa cantonale.