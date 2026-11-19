Gli episodi di giugno e le diffide

Nella risposta il Municipio conferma di aver seguito con attenzione quanto accaduto durante il mese di giugno. Gli episodi hanno richiesto l'intervento della Polizia comunale, portando all'identificazione dei giovani coinvolti e all'adozione di diffide nei loro confronti.

Secondo quanto riportato nell'interrogazione, i comportamenti avevano suscitato preoccupazione tra il personale e i genitori presenti nella struttura. Il gruppo Lega/UDC/Indipendenti chiedeva quindi di verificare se gli strumenti di sicurezza attualmente disponibili fossero sufficienti a prevenire nuovi episodi e a garantire l'incolumità di utenti e dipendenti.