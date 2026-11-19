Il lavoro ha riunito i percorsi AFC di creazione di tessuti, tecnologia tessile e interactive media design del CSIA e il percorso di design di prodotto della Scuola specializzata superiore d’arte applicata. D’intesa con il museo, studentesse e studenti hanno avuto l’opportunità di sviluppare un progetto comune e di vederlo prendere forma in un luogo aperto a tutte e tutti.

Il primo impulso al progetto era venuto da un incontro con Mai-Thu Perret e Una Szeemann, protagoniste della mostra Re-imaginings, in corso al MASI fino al 16 maggio 2027. Le studentesse e studenti ne hanno tratto spunto per rileggere il mito di Pandora, posando lo sguardo su ciò che rimane nel vaso dopo la sua apertura: Elpis, la personificazione della speranza. Tessuti e luci danno forma a questa rilettura e invitano chi entra nel Relax Corner a soffermarsi sull’idea che la vita possa fiorire anche nelle avversità.