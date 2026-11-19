Il Planetary Health Award atterra all'EOC
L'Ente si è aggiudicato il riconoscimento per il 2026. A essere premiato è il progetto "Green Team EOC: sei azioni per la salute planetaria nella medicina critica e radiologia"
LUGANO - L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) si è aggiudicato il Planetary Health Award 2026, il riconoscimento promosso dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH) per valorizzare progetti innovativi a favore della salute delle persone e del pianeta.
A essere premiato è il progetto "Green Team EOC: sei azioni per la salute planetaria nella medicina critica e radiologia". Nato nel 2023 all’Ospedale Regionale di Lugano su iniziativa delle dottoresse Nerlep Rana, medico anestesista, e Roberta Petrino, primario e responsabile del Servizio di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso EOC, con il sostegno dei professionisti dell’Area Critica e della Direzione sanitaria, il Green Team promuove interventi mirati a ridurre emissioni, rifiuti e costi, senza compromettere la qualità e la sicurezza delle cure.
Il progetto si articola in sei ambiti d’intervento: la riduzione dell’impatto ambientale dei gas anestetici, l’impiego preferenziale di farmaci per via orale quando clinicamente possibile, l’utilizzo appropriato dei guanti medicali, una gestione più sostenibile delle attività di radiologia, il monitoraggio degli effetti delle ondate di calore sulla salute e la formazione del personale sanitario.
Il premio, del valore di 6’000 franchi, è stato consegnato il 18 novembre 2026 a Berna.