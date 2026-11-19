A essere premiato è il progetto "Green Team EOC: sei azioni per la salute planetaria nella medicina critica e radiologia". Nato nel 2023 all’Ospedale Regionale di Lugano su iniziativa delle dottoresse Nerlep Rana, medico anestesista, e Roberta Petrino, primario e responsabile del Servizio di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso EOC, con il sostegno dei professionisti dell’Area Critica e della Direzione sanitaria, il Green Team promuove interventi mirati a ridurre emissioni, rifiuti e costi, senza compromettere la qualità e la sicurezza delle cure.