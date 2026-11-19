Un incontro su amore, consenso e relazioni digitali
È in programma domenica 29 novembre, nell’ambito dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere
È in programma domenica 29 novembre, nell’ambito dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere
CANOBBIO - Si intitola "Liberi di amare, liberi di essere. Amore, desiderio e libertà nelle relazioni digitali" l'incontro che la Commissione Opere Sociali del Comune di Canobbio propone insieme all'associazione Officina 6952 domenica 29 novembre, dalle 17, nella Sala al piano -1 del Municipio.
L'appuntamento rientra nei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, dal 25 novembre al 10 dicembre. Quest'anno la campagna è dedicata alla violenza di genere digitale: molestie, sorveglianza, controllo e diffusione non consensuale di contenuti intimi, con conseguenze concrete nella vita delle persone.
A dialogare saranno Cristina Milani, psicologa, esperta di marketing e comunicazione e autrice di "Tra swipe e silenzi. L'amore e l'amicizia ai tempi del digitale", e Isabel Londoño Aguilar, sessuologa clinica, counsellor cognitivo-sistemica e consulente di salute sessuale di Zonaprotetta. Dalla presentazione del libro prenderà il via un confronto che intreccia psicologia, comunicazione e sessuologia.
Come nascono le relazioni e l'intimità online? Quando l'interesse diventa controllo e il desiderio si trasforma in pressione? Attorno a queste domande la serata affronterà le dinamiche affettive digitali - tra cui ghosting, orbiting e benching - e i temi del consenso e del sexting, con attenzione alle pressioni sessuali e alle violazioni dell'intimità.
Si parlerà anche di come riconoscere i segnali di una relazione problematica, di come tutelare i propri confini e del legame tra autostima, libertà e benessere sessuale: l'obiettivo è dare al pubblico strumenti per capire le dinamiche di controllo e costruire rapporti consapevoli, fondati sul rispetto reciproco.
Al termine è previsto un aperitivo, per continuare il dialogo e favorire la conoscenza tra i presenti.