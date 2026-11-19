Come nascono le relazioni e l'intimità online? Quando l'interesse diventa controllo e il desiderio si trasforma in pressione? Attorno a queste domande la serata affronterà le dinamiche affettive digitali - tra cui ghosting, orbiting e benching - e i temi del consenso e del sexting, con attenzione alle pressioni sessuali e alle violazioni dell'intimità.

Si parlerà anche di come riconoscere i segnali di una relazione problematica, di come tutelare i propri confini e del legame tra autostima, libertà e benessere sessuale: l'obiettivo è dare al pubblico strumenti per capire le dinamiche di controllo e costruire rapporti consapevoli, fondati sul rispetto reciproco.