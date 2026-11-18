Una giovane lince uccide una pecora: ora rischia l'abbattimento
Il felino, di appena sei mesi, avrebbe agito per nutrirsi. Se dovesse risultare orfano, potrebbe essere abbattuto.
MESOCCO - Una pecora è stata uccisa il 14 novembre da una lince in zona Andergia a nord del paese di Mesocco. Secondo il responsabile cantonale grandi predatori si tratta di un evento raro. Una videocamera installata all'esterno della stalla ha ripreso la predazione.
Nel filmato di 10 secondi si vede chiaramente come la lince attacca la pecora nera e marrone all'entrata della stalla. Attorno ad essa si vede una recinzione in metallo alta circa due metri. Malgrado ciò la lince, di dimensioni più piccole della sua preda, è riuscita ad entrare.
La predazione è stata segnalata anche sulla mappa sul sito dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca. «È il primo caso nei Grigioni in cui un esemplare di circa sei mesi attacca una pecora. Si tratta in generale di un evento raro», ha dichiarato Arno Puorger, responsabile grandi predatori, a Keystone-ATS.
Secondo Puorger, potrebbe trattarsi di un esemplare orfano, non ancora in grado di cacciare animali selvatici. Negli ultimi anni, durante il periodo autunnale, si sono verificati ogni anno singoli casi in cui, nelle zone popolate dalle linci, giovani animali rimasti orfani hanno predato delle galline o sono stati avvistati nei pressi delle stalle.
«Poiché, in questi pochi casi, le persone interessate hanno generalmente rinunciato a chiedere un risarcimento per le galline uccise, finora non disponiamo di dati rappresentativi sul numero di piccoli animali predati», ha continuato Puorger.
L'ultimo caso confermato di una pecora predata da una lince nel Canton Grigioni risale al giugno 2024, quando un esemplare malato, poco prima di morire, aveva predato un capretto.
Se orfano, lince verrà abbattuta
L'Ufficio per la caccia e la pesca continuerà a monitorare il caso di Mesocco per accertare se il giovane esemplare sia effettivamente rimasto orfano. Qualora si trattasse di un animale orfano che, alla ricerca di cibo, si avvicina alle zone abitate, i guardiani della selvaggina dovranno probabilmente abbattere la giovane lince.
«In questo periodo dell'anno, i giovani esemplari dipendono ancora dalla madre per la propria sopravvivenza. A causa della situazione genetica, non sono adatti a essere trasferiti in altre zone e, al momento, non viene presa in considerazione la possibilità di prendersi cura dell'animale», ha spiegato il responsabile.
Reintroduzione delle linci in Surselva
In un'altra regione dei Grigioni, ovvero in Surselva, nei prossimi mesi dovrebbero essere reinsediate due linci. La reintroduzione avviene a seguito dell'abbattimento erroneo da parte di un guardiano della selvaggina nel novembre 2024 di tre esemplari.
L'operazione di cattura di una prima lince proveniente dal Giura è prevista per il tardo inverno, fra metà febbraio e aprile. Questo perché il Canton Grigioni vuole reintrodurre un esemplare femmina.
«Dobbiamo essere sicuri che i suoi cuccioli siano abbastanza autonomi per sopravvivere e un'eventuale gravidanza non sia in stadio già troppo avanzato», ha spiegato la biologa della fondazione Kora, Kristina Vogt, ai microfoni del Regionaljournal Graubünden di SRF. La campagna per la cattura dell'esemplare verrà coordinata dal Centro per medicina dei pesci e degli animali selvatici dell'Università di Berna assieme alla fondazione Kora e in collaborazione con le autorità venatorie cantonali.
Per la seconda lince proveniente dai Carpazi il primo termine possibile per la cattura è invece il 2028.