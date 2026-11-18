La predazione è stata segnalata anche sulla mappa sul sito dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca. «È il primo caso nei Grigioni in cui un esemplare di circa sei mesi attacca una pecora. Si tratta in generale di un evento raro», ha dichiarato Arno Puorger, responsabile grandi predatori, a Keystone-ATS.

Secondo Puorger, potrebbe trattarsi di un esemplare orfano, non ancora in grado di cacciare animali selvatici. Negli ultimi anni, durante il periodo autunnale, si sono verificati ogni anno singoli casi in cui, nelle zone popolate dalle linci, giovani animali rimasti orfani hanno predato delle galline o sono stati avvistati nei pressi delle stalle.