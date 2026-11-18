Quando la voce incontra l’algoritmo: attori e IA a confronto
Esperti e artisti discutono sulle nuove sfide e opportunità offerte al mondo della comunicazione e dello spettacolo.
Esperti e artisti discutono sulle nuove sfide e opportunità offerte al mondo della comunicazione e dello spettacolo.
CAMPIONE D'ITALIA - La voce, con le sue infinite sfumature, le sue capacità espressive e il suo rapporto con le nuove tecnologie, sarà protagonista di due appuntamenti in programma a Campione d’Italia domenica 22 e lunedì 23 novembre.
Due occasioni di incontro e approfondimento dedicate al mondo della recitazione, del doppiaggio e dell'intelligenza artificiale, per riflettere sul valore della voce umana e sulle prospettive che le nuove tecnologie stanno aprendo nel campo della comunicazione e dell'interpretazione.
Domenica 22 novembre, alle ore 17:00, presso la Galleria Civica Don Sandro Vitalini, si terrà l'incontro dal titolo «La voce umana – Attori, doppiatori e intelligenza artificiale».
E se un giorno fosse l'intelligenza artificiale a recitare al posto nostro? Potrà mai una macchina sostituire davvero le emozioni, la creatività e l'interpretazione umana?
Sono queste le domande al centro dell'iniziativa, che vedrà la partecipazione di Marco Ballerini, attore, e Paolo Sesana, imitatore e doppiatore. A moderare l'incontro sarà la giornalista Cristina Ferrari, che accompagnerà il confronto tra esperienze professionali, riflessioni e prospettive sul futuro della parola e dell'interpretazione.
Marco Ballerini, attore, autore, regista e formatore, lavora professionalmente in teatro dal 1984. Nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi personaggi delle opere di grandi autori, tra cui Goldoni, Wilde, Pirandello, Cervantes e Shakespeare. Accanto all'attività di interprete, ha sviluppato un percorso come autore e regista, realizzando spettacoli, monologhi, recital e adattamenti teatrali, con particolare attenzione anche alla divulgazione letteraria. Ha curato 39 regie di spettacoli per bambini e collabora con la Radio Svizzera nel settore della prosa e dei radiodrammi. Da anni svolge inoltre attività di formazione presso scuole, biblioteche e istituti teatrali, tenendo corsi di lettura espressiva, dizione, fonetica e recitazione. Il suo percorso artistico è strettamente legato anche a Campione d'Italia, dove ha organizzato e coordinato diverse stagioni teatrali.
Paolo Sesana, nato a Como nel 1970, è doppiatore, attore e cabarettista-imitatore. Dopo il diploma superiore ha approfondito la propria formazione frequentando corsi di dizione, recitazione e doppiaggio presso il C.T.A. di Milano. Nel corso degli anni ha costruito una significativa esperienza professionale prestando la propria voce a numerosi interpreti del cinema e della televisione e partecipando al doppiaggio di film, serie televisive e produzioni d'animazione. Tra i suoi lavori figurano personaggi di produzioni conosciute come Fullmetal Alchemist, One Piece, Pokémon e Detective Conan. Ha affiancato all'attività di doppiatore quella di imitatore e cabarettista, partecipando anche a programmi televisivi di intrattenimento, tra cui Sotto a chi tocca, dove ha vinto nella categoria imitatori. Ha inoltre maturato esperienze radiofoniche e nel settore pubblicitario, mettendo a frutto una particolare versatilità vocale e interpretativa.
La partecipazione all'incontro del 22 novembre è a ingresso libero.
Lunedì 23 novembre, alle ore 14:30, nell'Aula Magna della Scuola Secondaria di Campione d'Italia, si svolgerà il secondo appuntamento, intitolato «La voce del futuro – Attori, doppiatori e intelligenza artificiale».
L'Amministrazione comunale invita gli alunni della Scuola Secondaria – Plesso di Campione e i loro genitori a partecipare a un incontro speciale per scoprire, attraverso il mondo del cinema, del teatro e delle nuove tecnologie, le opportunità e le sfide che ci attendono.
Anche in questa occasione saranno protagonisti Marco Ballerini e Paolo Sesana, che porteranno la propria esperienza nel mondo della recitazione, dell'imitazione e del doppiaggio, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale.
I due appuntamenti intendono stimolare il dialogo tra generazioni e offrire al pubblico strumenti per comprendere i cambiamenti in atto, senza perdere di vista ciò che rende unica la voce umana: la capacità di trasmettere emozioni, sensibilità e interpretazioni personali.