Paolo Sesana, nato a Como nel 1970, è doppiatore, attore e cabarettista-imitatore. Dopo il diploma superiore ha approfondito la propria formazione frequentando corsi di dizione, recitazione e doppiaggio presso il C.T.A. di Milano. Nel corso degli anni ha costruito una significativa esperienza professionale prestando la propria voce a numerosi interpreti del cinema e della televisione e partecipando al doppiaggio di film, serie televisive e produzioni d'animazione. Tra i suoi lavori figurano personaggi di produzioni conosciute come Fullmetal Alchemist, One Piece, Pokémon e Detective Conan. Ha affiancato all'attività di doppiatore quella di imitatore e cabarettista, partecipando anche a programmi televisivi di intrattenimento, tra cui Sotto a chi tocca, dove ha vinto nella categoria imitatori. Ha inoltre maturato esperienze radiofoniche e nel settore pubblicitario, mettendo a frutto una particolare versatilità vocale e interpretativa.