Tra i momenti più sentiti, la presenza di numerosi piloti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia motociclistica. C'erano Tino Brenni, Piercarlo Bonardi, Elio Fontana e Angelo Tenconi, protagonisti delle storiche competizioni sul Generoso, quando il rombo dei motori risuonava lungo le strade della montagna. Presenti anche Sergio "Seo" Pellandini, che negli anni Ottanta ha corso nel Campionato del Mondo, Marco Colandrea e Sandro Baumann.

La proiezione di filmati storici e video commemorativi ha permesso di ripercorrere alcune delle tappe principali del club: dalle competizioni sul circuito cittadino di Mendrisio alle manifestazioni con i kart, fino all'organizzazione del Campionato Svizzero di Velocità sui circuiti di Monza, Imola, Casale Monferrato e Magione. Spazio anche ai ricordi legati all'enduro e al motocross e allo storico Trofeo RiRi, manifestazione che - sottolineano gli organizzatori - ha lasciato un segno importante nella storia del motociclismo europeo.