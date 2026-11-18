I 90 anni del Moto Club Generoso
Duecento persone alla cena di gala a Mendrisio
MENDRISIO - Circa duecento persone tra soci, amici, ex piloti, autorità e rappresentanti del mondo motociclistico hanno celebrato sabato 14 novembre il 90° anniversario del Moto Club Generoso, con una cena di gala nella sala San Gottardo del Coronado di Mendrisio.
A condurre la serata è stato Giorgio Keller, giornalista, scrittore e conoscitore del motorsport, che ha accompagnato i presenti attraverso i capitoli più significativi della storia del sodalizio. Dopo il saluto del presidente Mario Grassi sono intervenuti gli ospiti istituzionali: Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio; Alex Farinelli, consigliere nazionale e presidente di ACS Ticino; Piero Marchesi, Consigliere di Stato; Rolf Enz, CEO e Head of Sport di SwissMoto; Luigi Brenni, presidente onorario di SwissMoto, e Manolo Cattaneo, presidente dell'UMT.
Tra i momenti più sentiti, la presenza di numerosi piloti che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia motociclistica. C'erano Tino Brenni, Piercarlo Bonardi, Elio Fontana e Angelo Tenconi, protagonisti delle storiche competizioni sul Generoso, quando il rombo dei motori risuonava lungo le strade della montagna. Presenti anche Sergio "Seo" Pellandini, che negli anni Ottanta ha corso nel Campionato del Mondo, Marco Colandrea e Sandro Baumann.
La proiezione di filmati storici e video commemorativi ha permesso di ripercorrere alcune delle tappe principali del club: dalle competizioni sul circuito cittadino di Mendrisio alle manifestazioni con i kart, fino all'organizzazione del Campionato Svizzero di Velocità sui circuiti di Monza, Imola, Casale Monferrato e Magione. Spazio anche ai ricordi legati all'enduro e al motocross e allo storico Trofeo RiRi, manifestazione che - sottolineano gli organizzatori - ha lasciato un segno importante nella storia del motociclismo europeo.
A coronare la serata è stata la presentazione ufficiale del nuovo logo, realizzato per il novantesimo: un'immagine rinnovata che, secondo il club, «guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici», mantenendo vivi valori, tradizione e passione.
Dietro la celebrazione ci sono stati mesi di preparativi e l'impegno di tutto il Comitato. «La partecipazione di circa 200 persone e il clima di amicizia che ha accompagnato la serata sono stati la soddisfazione più grande e il miglior riconoscimento per il lavoro svolto», è il bilancio del sodalizio, che ringrazia autorità, ospiti, piloti, collaboratori, soci e amici.
Dal 1936 a oggi sono cambiate le moto, le competizioni e le generazioni, ma non la passione che unisce il club. «90 anni insieme. E la nostra storia continua», è il messaggio con cui il Moto Club Generoso guarda al prossimo capitolo.