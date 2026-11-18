Architettura, premiati tre progetti del Grigioni italiano
Tra i 15 vincitori della Distinzione architettura 2026 figurano la piazza di giro di Soglio, le opere di protezione di Bondo e un sentiero a Poschiavo.
COIRA - Tre progetti del Grigioni italiano figurano tra i 15 vincitori della Distinzione architettura 2026 dei Grigioni, assegnata ieri sera a Coira. A convincere la giuria di esperti sono stati la piazza di giro e il parcheggio di Soglio, le opere di protezione di Bondo e il sentiero Giro dei Secoli a Poschiavo.
Il riconoscimento, istituito nel 1987 e giunto alla sua settima edizione, premia i committenti di progetti che contribuiscono positivamente all'attrattività a lungo termine del Cantone. L'obiettivo, secondo l'associazione Gutes Bauen Graubünden, è sensibilizzare sull'importanza di una cultura architettonica di qualità e promuovere il dibattito pubblico sull'ambiente costruito. Su 105 candidature presentate, la giuria interdisciplinare ha selezionato 15 progetti, realizzati e ultimati nei Grigioni a partire dal 2021. Le opere premiate spaziano dall'architettura all'ingegneria civile, dalla conservazione dei monumenti alla pianificazione territoriale e paesaggistica.
I motivi dei riconoscimenti nel Grigioni italiano
I progetti premiati rappresentano «esempi virtuosi di progettazione sostenibile nel nostro ambiente», sottolinea l'associazione. Per la piazza di giro e il nuovo parcheggio di Soglio si tratta del secondo riconoscimento nell'arco di un mese, dopo lo Swiss Arc Awards 2026 nella categoria «tempo libero e lifestyle». Secondo la giuria, l'intervento ha saputo fornire una risposta «di alta qualità» alla questione, rimasta finora irrisolta, dell'arrivo e dell'accesso al villaggio bregagliotto.
Anche le opere di protezione di Bondo, inaugurate nel 2025, hanno convinto gli esperti. La giuria ha apprezzato in particolare la cura del progetto e la capacità di creare sinergie a partire dalle conseguenze della frana del Pizzo Cengalo del 2017. Gli interventi hanno dato vita a un nuovo paesaggio culturale, offrendo alla popolazione nuove possibilità di riappropriarsi del territorio e di riconciliarsi con quanto accaduto. Tra gli elementi valorizzati figurano la realizzazione di giardini terrazzati e la creazione di nuovi collegamenti pedonali.
Il terzo riconoscimento destinato al Grigioni italiano è andato al sentiero Giro dei Secoli a Poschiavo, che si inerpica sul versante occidentale della valle. Il vecchio tracciato, ormai in rovina, è stato recuperato con particolare attenzione. La giuria si è detta colpita soprattutto dalla volontà e dall'entusiasmo dimostrati dagli ideatori del progetto.
Tra gli altri interventi premiati figurano il viadotto ferroviario di Castiel, tra Coira e Arosa, la Chamanna Cluozza nel Parco nazionale svizzero a Zernez, l'Hotel Maistra 160 a Pontresina, il ponte di Crestawald a Sufers, l'edificio agricolo Ribigut a Malans e Planaterra 11 a Coira. Completano l'elenco Casa Grischa a Vella, il camping di St. Moritz, Chesa Gregori e l'archivio culturale dell'Alta Engadina Chesa Planta a Zuoz, la casa Raum im Wald a Trin e Casa Sogn Flurin a Luven.