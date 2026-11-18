I motivi dei riconoscimenti nel Grigioni italiano

I progetti premiati rappresentano «esempi virtuosi di progettazione sostenibile nel nostro ambiente», sottolinea l'associazione. Per la piazza di giro e il nuovo parcheggio di Soglio si tratta del secondo riconoscimento nell'arco di un mese, dopo lo Swiss Arc Awards 2026 nella categoria «tempo libero e lifestyle». Secondo la giuria, l'intervento ha saputo fornire una risposta «di alta qualità» alla questione, rimasta finora irrisolta, dell'arrivo e dell'accesso al villaggio bregagliotto.

Anche le opere di protezione di Bondo, inaugurate nel 2025, hanno convinto gli esperti. La giuria ha apprezzato in particolare la cura del progetto e la capacità di creare sinergie a partire dalle conseguenze della frana del Pizzo Cengalo del 2017. Gli interventi hanno dato vita a un nuovo paesaggio culturale, offrendo alla popolazione nuove possibilità di riappropriarsi del territorio e di riconciliarsi con quanto accaduto. Tra gli elementi valorizzati figurano la realizzazione di giardini terrazzati e la creazione di nuovi collegamenti pedonali.