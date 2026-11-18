Novazzano si prepara al Natale
Un ricco calendario di appuntamenti animerà le vie e la Corte del Natale fino all’Epifania.
NOVAZZANO - Concerti, mercatini, incontri e momenti conviviali: Novazzano si prepara alle festività con un programma che accompagnerà la popolazione fino al 5 gennaio. Per il secondo anno torna la Corte del Natale, lo spazio riscaldato allestito nel cortile del Municipio, che ospiterà numerose iniziative organizzate dalle associazioni locali.
Si comincia il 21 e 22 novembre con il mercatino artigianale a sostegno delle opere parrocchiali. Giovedì 26 novembre, alle 20, la Corte ospiterà una serata di sensibilizzazione sulla violenza domestica in Ticino, con l'intervento di Kim Savoy, collaboratrice scientifica del Servizio per l'aiuto alle vittime di reati. Sabato 28 novembre, alle 17, spazio al Concerto di Gala della Musica Unione Novazzano, a Genestrerio.
Il momento simbolico arriverà domenica 29 novembre, alle 18, con l'accensione dell'albero in piazza, seguita da musica dal vivo, panettone e vin brûlé offerti dal Municipio.
Dal 1° al 24 dicembre torneranno le Finestre dell'Avvento, illuminate ogni sera dalle 17.30 alle 22. Sabato 5 dicembre il centro si animerà con «Il Sabato in Piazza - La magia del Natale», tra mercatini e attività per bambini.
Tra gli altri appuntamenti figurano l'incontro con Carlo Silini (9 dicembre), lo scambio degli auguri del Municipio (12 dicembre), i Quadri Viventi (19 dicembre) e il concerto «Sweet Christmas» (20 dicembre). Le festività si chiuderanno il 5 gennaio con la Tombola della Befana.