LUGANO
Cinque notti di lavori in via Basilea a Besso
La prossima settimana verrà demolito un fabbricato che confina con il campo stradale
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Fonte Polizia Città di Lugano
Cinque notti di lavori in via Basilea a Besso
La prossima settimana verrà demolito un fabbricato che confina con il campo stradale
LUGANO - Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, dalle 20 alle 5.30, in via Basilea a Besso si procederà alla demolizione di un fabbricato a confine con il campo stradale. Lo comunica il Comando della Polizia della Città di Lugano.
Il transito veicolare sarà sempre garantito. Gli utenti della strada sono comunque invitati a prestare attenzione alla segnaletica esposta e a seguire le indicazioni del personale preposto al disciplinamento del traffico.
Il Comando si scusa sin d'ora per i disagi e i rumori causati dal cantiere.
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