Un errore... e un vantaggio enorme andò in fumo
Sei punti di vantaggio sullo Young Boys? Erminio Piserchia ricorda come proprio l'YB ne sprecò 13 sul Basilea
«La storia si ripete sempre».
Sei punti di vantaggio sullo Young Boys? Erminio Piserchia ricorda come proprio l'YB ne sprecò 13 sul Basilea
«La storia si ripete sempre».
LUGANO - Una squadra in grado di ammazzare il campionato, sportivamente parlando. Di dominare dalla prima giornata costruendo, con il passare delle settimane, un vantaggio enorme su tutte le rivali. Scavando un solco che nessuno è più in grado di riempire.
Questo spera di fare il fin qui ottimo Lugano di Mattia Croci-Torti. Che è partito benissimo, ha firmato prestazioni e raccolto numeri impressionanti e ora, in piena pausa per le nazionali, si gode la meritata vetta e un distacco importante sullo Young Boys secondo.
Solitamente, chi riesce a partire tanto bene poi difficilmente frena bruscamente. Le eccezioni ci sono, certo, ma sono davvero una rarità. E una l’hanno “vissuta” proprio i gialloneri bernesi. Correva la stagione 2009/2010 e l’allora truppa guidata da Vlado Petkovic fu impressionante per mezzo campionato, arrivando a costruirsi un vantaggio di tredici punti sul Basilea. Poi qualcosa si ruppe e, giornata dopo giornata, i renani riuscirono a ricucire lo strappo fino a operare, in extremis, il sorpasso decisivo.
Ma cosa accadde di preciso e a cosa devono prestare attenzione a Lugano?
«Per quello che vedo al momento il Lugano ha una marcia diversa, superiore, rispetto a tutte le avversarie - ci ha spiegato Erminio Piserchia, vice di Petkovic a Berna nell’anno della rimonta del Basilea, oltre che difensore bianconero per un triennio tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90 - I pericoli però sono sempre dietro l’angolo».
Lo si è visto a San Gallo…
«Un match complicato dall’espulsione di Ajeti, certo, ma che il Lugano ha giocato senza la giusta umiltà. Gli imprevisti capitano, in quell’occasione ho tuttavia visto una squadra poco attenta, che ha regalato dei gol. Avessero giocato come hanno dimostrato di saper fare, anche con l’uomo in meno i bianconeri avrebbero comunque potuto vincere. È andata. Quel che ho trovato positivo, in una giornata altrimenti sbagliata, è stato l’atteggiamento di Croci-Torti dopo la fine del match. Si è preso le colpe di quanto successo, ha protetto la squadra, ha voltato pagina. Giusto così, anche perché dopo una striscia positiva tanto lunga non avrebbe avuto senso puntare il dito contro qualche giocatore. Il tutto nella speranza che quel passo falso si riveli solo un episodio. Dico speranza perché, anche per i miei trascorsi, tifo Lugano: sarebbe bello se riuscisse ad arrivare al titolo».
Lo Young Boys è l’unico avversario da temere.
«Nessuno ha tanta qualità quanta ne hanno i bianconeri: i problemi veri, secondo me, potrebbero arrivare dall’interno del gruppo. Il mio YB fu frenato da quello».
Litigi?
«No, mercato. Pagammo a caro prezzo la questione-Yapi Yapo. Gilles era un elemento fondamentale di quella squadra e aveva un grande ascendente sugli altri giocatori africani in rosa. Fino a dicembre andò tutto bene. Poi però, visto che era in scadenza di contratto, il ragazzo cominciò a trattare e si accordò con il Basilea per la stagione seguente. Fu destabilizzante».
Smise di “rendere”.
«Piuttosto quella situazione creò grande confusione. In squadra come anche nello staff tecnico. Anche noi molte volte ci chiedemmo se era il caso di farlo giocare. Così perdemmo serenità e sicurezza. E anche tante partite. Con il senno di poi, come club avremmo dovuto provare a essere più convincenti con Gilles: arrivato dicembre, avremmo dovuto fargli un’offerta. Così da “proteggere” il gruppo. Commettemmo insomma un errore».
Il Lugano ha tanti giocatori in scadenza.
«Proprio per quello parlo di possibili problemi all’interno del gruppo. La storia si ripete sempre: in situazioni come queste fino a fine anno di solito tutto è tranquillo, le distrazioni vere cominciano con la finestra invernale di mercato».
Grgic & CO: il Lugano dovrebbe dunque chiarire la posizione di tutti il prima possibile?
«Esatto, fossi nei dirigenti bianconeri mi muoverei subito e penserei a bloccare i ragazzi che potrebbero rientrare nei piani futuri. Arrivare alla primavera con qualche situazione, se non tutte, in bilico, finirebbe sicuramente per influire sul rendimento di qualcuno. Sarebbe pericoloso».
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