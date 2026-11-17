Solitamente, chi riesce a partire tanto bene poi difficilmente frena bruscamente. Le eccezioni ci sono, certo, ma sono davvero una rarità. E una l’hanno “vissuta” proprio i gialloneri bernesi. Correva la stagione 2009/2010 e l’allora truppa guidata da Vlado Petkovic fu impressionante per mezzo campionato, arrivando a costruirsi un vantaggio di tredici punti sul Basilea. Poi qualcosa si ruppe e, giornata dopo giornata, i renani riuscirono a ricucire lo strappo fino a operare, in extremis, il sorpasso decisivo.

Ma cosa accadde di preciso e a cosa devono prestare attenzione a Lugano?

«Per quello che vedo al momento il Lugano ha una marcia diversa, superiore, rispetto a tutte le avversarie - ci ha spiegato Erminio Piserchia, vice di Petkovic a Berna nell’anno della rimonta del Basilea, oltre che difensore bianconero per un triennio tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90 - I pericoli però sono sempre dietro l’angolo».