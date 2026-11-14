A San Martino non c'è solo la festa
A margine della fiera si è svolta oggi la conferenza organizzata dalla Scuola universitaria professionale bernese BFH-HAFL e dall'Unione dei Contadini Ticinesi
A margine della fiera si è svolta oggi la conferenza organizzata dalla Scuola universitaria professionale bernese BFH-HAFL e dall'Unione dei Contadini Ticinesi
MENDRISIO - Dietro un formaggio d'alpe, un sacchetto di farina per polenta o una bottiglia di vino ticinese c'è molto più di un prodotto: ci sono persone, competenze e un'intera filiera economica. Ma come valorizzare queste risorse e garantire un futuro a chi lavora la terra? Se ne è discusso oggi, 14 novembre, alla Fiera di San Martino di Mendrisio, durante una conferenza organizzata dalla Scuola universitaria professionale bernese BFH-HAFL e dall'Unione dei Contadini Ticinesi (UCT).
Al centro dell'incontro, il ruolo delle filiere agroalimentari regionali e l'importanza della collaborazione tra produttori, trasformatori e commercianti. «Dietro ogni prodotto del territorio ci sono persone, competenze e lavoro», ha ricordato il moderatore Samuele Canepa, studente del Master in Gestione delle regioni di montagna alla BFH-HAFL.
Un concetto condiviso da Peter Spring, capo del Dipartimento di Agronomia BFH-HAFL, che ha ribadito la disponibilità dell'istituto a mettere ricerca, formazione e competenze al servizio di progetti concreti in Ticino.
Dal mais alle castagne, fino al vino
A illustrare le potenzialità del settore sono state alcune esperienze locali. Alessio Reboldi, membro del CdA di OriginTI, ha presentato le filiere del mais da polenta e delle castagne, mentre il viticoltore Enzo Ortelli ha approfondito le sfide della produzione d'uva.
Particolare attenzione è stata dedicata agli alpeggi. «Il formaggio d'alpe ticinese è un'eccellenza che genera valore economico, mantiene vivo il territorio e custodisce un patrimonio di saperi e tradizioni», ha sottolineato il consigliere nazionale Alex Farinelli, intervenuto per la Società Ticinese di Economia Alpestre.
Per garantire un futuro agli alpeggi, secondo Farinelli, occorre rafforzare i legami tra allevatori, alpigiani, affinatori e venditori, assicurando un reddito dignitoso agli operatori. In questa direzione si muove il progetto Eccellenze Alpestri, che punta anche a conquistare nuovi consumatori oltre Gottardo.
La sfida del mercato
Il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini ha richiamato l'importanza di sostenere i giovani agricoltori e chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce alla cura del territorio.
Durante la tavola rotonda conclusiva è emersa anche una questione cruciale: come facilitare l'accesso al mercato per i piccoli produttori locali? Un tema sul quale i partecipanti hanno condiviso esperienze e possibili strategie per migliorare la commercializzazione delle produzioni regionali.