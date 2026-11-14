A San Martino non c'è solo la festa

MENDRISIO - Dietro un formaggio d'alpe, un sacchetto di farina per polenta o una bottiglia di vino ticinese c'è molto più di un prodotto: ci sono persone, competenze e un'intera filiera economica. Ma come valorizzare queste risorse e garantire un futuro a chi lavora la terra? Se ne è discusso oggi, 14 novembre, alla Fiera di San Martino di Mendrisio, durante una conferenza organizzata dalla Scuola universitaria professionale bernese BFH-HAFL e dall'Unione dei Contadini Ticinesi (UCT).