«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Bell Food Group: «Nessuna indicazione esatta»

Sulla stessa linea Bell Food Group, uno dei maggiori produttori alimentari svizzeri. Il portavoce Jan Kirchhofer spiega che, per stabilire le quantità, l'azienda prende come riferimento una «dimensione di porzione abituale per un pasto principale». Si basa quindi sull'esperienza, sulle porzioni comunemente proposte sul mercato e sulle abitudini di consumo dei clienti. Un criterio paragonabile a quello utilizzato per indicare le quantità nelle ricette.

Il numero di persone riportato sulla confezione è «uno dei diversi aiuti orientativi e non un'indicazione esatta», sottolinea Kirchhofer. Nel caso dei tortellini, ad esempio, la quantità consumata può cambiare sensibilmente a seconda che vengano serviti come piatto principale oppure accompagnati da salsa, insalata e altri contorni. Secondo il portavoce, i consumatori sono generalmente in grado di valutare il proprio fabbisogno e interpretare di conseguenza le indicazioni.