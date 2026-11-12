«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
Chi stabilisce in realtà le dimensioni delle porzioni nei dettaglianti svizzeri? Ecco cosa dicono le aziende e i produttori.
ZURIGO - Si è fatto tardi al lavoro, la voglia di cucinare è poca e così, sulla via di casa, ci si ferma al volo da Coop o Migros. Una volta a casa, i tortellini finiscono in padella. Solo dopo aver mangiato, mentre si riordina la cucina, ci si accorge che sulla confezione appena divorata in solitaria c'era scritto "per 2 o 4 persone". Ed ecco che si fa strada il senso di colpa.
Una situazione in cui molti sembrano riconoscersi, almeno a giudicare dai commenti al video della content creator Wemmse. Sul suo account @emma ha recentemente pubblicato un filmato in cui si pone proprio questa domanda: chi decide quante porzioni contiene una confezione? Anche lei, che con il suo metro e 62 di altezza si definisce scherzosamente una «mezza porzione», riesce a mangiare da sola i tortellini indicati per 2 o 4 persone. «Le indicazioni quindi chiaramente non corrispondono alla realtà e questo mi fa pensare», fa notare Wemmse.
Il video tocca un nervo scoperto. «Anch'io ci ho pensato ieri sera», scrive un utente. «Non importa quante porzioni ci siano scritte, di solito mangio tutta la confezione da solo», ammette un altro. Nei commenti c'è anche chi cerca di capire come vengano stabilite queste quantità. Le ipotesi sono diverse: forse si presume che il piatto venga accompagnato da contorni, oppure le porzioni vengono calcolate in base alle calorie. Qualcuno sospetta persino che indicare più porzioni serva ad abbassare il numero di calorie per porzione riportato sulla confezione.
Numero di porzioni: per i dettaglianti è una «misura orientativa»
Ma come vengono stabilite queste indicazioni? Coop spiega che, per i prodotti a marchio proprio, è il dettagliante a decidere cosa riportare sulla confezione. Per quelli di marca, invece, la responsabilità spetta al produttore. Per definire le porzioni, Coop si basa sui valori di riferimento dell'associazione di categoria FIAL, pensati per «facilitare ai consumatori il confronto dei valori nutrizionali dei prodotti all'interno di un assortimento».
Le quantità indicate, precisa Coop, sono considerate adeguate per un adulto con un fabbisogno energetico medio di 2000 chilocalorie (kcal) al giorno. Lo stesso valore viene utilizzato come riferimento per gli adulti nelle informazioni nutrizionali. Il fabbisogno effettivo, però, può variare notevolmente in base a età, peso, sesso, altezza e attività fisica.
Il contenuto calorico del singolo prodotto, tuttavia, non influisce sulla quantità indicata come porzione. «La dimensione della porzione in grammi rimane invariata indipendentemente dal contenuto calorico del prodotto. Viene stabilita per ogni gruppo di prodotti», chiarisce Coop. In altre parole, anche se alcuni tortellini contengono più calorie per 100 grammi rispetto ad altri, il numero di porzioni indicato non cambia.
Migros: indicazioni basate su valori empirici
Anche Migros decide autonomamente per quante persone dovrebbero bastare le confezioni dei propri prodotti. L'azienda spiega di basarsi su valori empirici. Una dicitura come "per 2 o 3 persone" serve quindi soltanto a orientare il consumatore, non a suggerire quanto dovrebbe mangiare. La quantità effettivamente consumata dipende infatti da diversi fattori, tra cui l'appetito, la presenza di contorni e le circostanze in cui si consuma il pasto.
Migros sottolinea inoltre la differenza tra il numero di persone indicato sulla confezione e i valori nutrizionali per porzione. Questi ultimi mostrano quanta energia, grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale sono contenuti in una determinata quantità di prodotto. Di norma, la porzione corrisponde a quanto ci si aspetta che consumi un adulto medio: può trattarsi di un pezzo, un bicchiere o una certa quantità in grammi. Anche in questo caso, precisa Migros, non si tratta di una raccomandazione su quanto mangiare.
Bell Food Group: «Nessuna indicazione esatta»
Sulla stessa linea Bell Food Group, uno dei maggiori produttori alimentari svizzeri. Il portavoce Jan Kirchhofer spiega che, per stabilire le quantità, l'azienda prende come riferimento una «dimensione di porzione abituale per un pasto principale». Si basa quindi sull'esperienza, sulle porzioni comunemente proposte sul mercato e sulle abitudini di consumo dei clienti. Un criterio paragonabile a quello utilizzato per indicare le quantità nelle ricette.
Il numero di persone riportato sulla confezione è «uno dei diversi aiuti orientativi e non un'indicazione esatta», sottolinea Kirchhofer. Nel caso dei tortellini, ad esempio, la quantità consumata può cambiare sensibilmente a seconda che vengano serviti come piatto principale oppure accompagnati da salsa, insalata e altri contorni. Secondo il portavoce, i consumatori sono generalmente in grado di valutare il proprio fabbisogno e interpretare di conseguenza le indicazioni.
Del resto, la legge non impone di specificare per quante persone debba bastare una confezione. Si tratta di un'indicazione volontaria, utile per orientarsi ma non vincolante. E soprattutto non garantisce che una confezione di tortellini riesca davvero a saziare da due a quattro persone.