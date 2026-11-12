Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Chi stabilisce in realtà le dimensioni delle porzioni nei dettaglianti svizzeri? Ecco cosa dicono le aziende e i produttori.
«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
Anna-Tia Buss / Tamedia
di 20min.ch | Daniel Graf
«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
Chi stabilisce in realtà le dimensioni delle porzioni nei dettaglianti svizzeri? Ecco cosa dicono le aziende e i produttori.

ZURIGO - Si è fatto tardi al lavoro, la voglia di cucinare è poca e così, sulla via di casa, ci si ferma al volo da Coop o Migros. Una volta a casa, i tortellini finiscono in padella. Solo dopo aver mangiato, mentre si riordina la cucina, ci si accorge che sulla confezione appena divorata in solitaria c'era scritto "per 2 o 4 persone". Ed ecco che si fa strada il senso di colpa.

Una situazione in cui molti sembrano riconoscersi, almeno a giudicare dai commenti al video della content creator Wemmse. Sul suo account @emma ha recentemente pubblicato un filmato in cui si pone proprio questa domanda: chi decide quante porzioni contiene una confezione? Anche lei, che con il suo metro e 62 di altezza si definisce scherzosamente una «mezza porzione», riesce a mangiare da sola i tortellini indicati per 2 o 4 persone. «Le indicazioni quindi chiaramente non corrispondono alla realtà e questo mi fa pensare», fa notare Wemmse.

Il video tocca un nervo scoperto. «Anch'io ci ho pensato ieri sera», scrive un utente. «Non importa quante porzioni ci siano scritte, di solito mangio tutta la confezione da solo», ammette un altro. Nei commenti c'è anche chi cerca di capire come vengano stabilite queste quantità. Le ipotesi sono diverse: forse si presume che il piatto venga accompagnato da contorni, oppure le porzioni vengono calcolate in base alle calorie. Qualcuno sospetta persino che indicare più porzioni serva ad abbassare il numero di calorie per porzione riportato sulla confezione.

Numero di porzioni: per i dettaglianti è una «misura orientativa»
Ma come vengono stabilite queste indicazioni? Coop spiega che, per i prodotti a marchio proprio, è il dettagliante a decidere cosa riportare sulla confezione. Per quelli di marca, invece, la responsabilità spetta al produttore. Per definire le porzioni, Coop si basa sui valori di riferimento dell'associazione di categoria FIAL, pensati per «facilitare ai consumatori il confronto dei valori nutrizionali dei prodotti all'interno di un assortimento».

Le quantità indicate, precisa Coop, sono considerate adeguate per un adulto con un fabbisogno energetico medio di 2000 chilocalorie (kcal) al giorno. Lo stesso valore viene utilizzato come riferimento per gli adulti nelle informazioni nutrizionali. Il fabbisogno effettivo, però, può variare notevolmente in base a età, peso, sesso, altezza e attività fisica.

Il contenuto calorico del singolo prodotto, tuttavia, non influisce sulla quantità indicata come porzione. «La dimensione della porzione in grammi rimane invariata indipendentemente dal contenuto calorico del prodotto. Viene stabilita per ogni gruppo di prodotti», chiarisce Coop. In altre parole, anche se alcuni tortellini contengono più calorie per 100 grammi rispetto ad altri, il numero di porzioni indicato non cambia.

Migros: indicazioni basate su valori empirici
Anche Migros decide autonomamente per quante persone dovrebbero bastare le confezioni dei propri prodotti. L'azienda spiega di basarsi su valori empirici. Una dicitura come "per 2 o 3 persone" serve quindi soltanto a orientare il consumatore, non a suggerire quanto dovrebbe mangiare. La quantità effettivamente consumata dipende infatti da diversi fattori, tra cui l'appetito, la presenza di contorni e le circostanze in cui si consuma il pasto.

Migros sottolinea inoltre la differenza tra il numero di persone indicato sulla confezione e i valori nutrizionali per porzione. Questi ultimi mostrano quanta energia, grassi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale sono contenuti in una determinata quantità di prodotto. Di norma, la porzione corrisponde a quanto ci si aspetta che consumi un adulto medio: può trattarsi di un pezzo, un bicchiere o una certa quantità in grammi. Anche in questo caso, precisa Migros, non si tratta di una raccomandazione su quanto mangiare.

Bell Food Group: «Nessuna indicazione esatta»
Sulla stessa linea Bell Food Group, uno dei maggiori produttori alimentari svizzeri. Il portavoce Jan Kirchhofer spiega che, per stabilire le quantità, l'azienda prende come riferimento una «dimensione di porzione abituale per un pasto principale». Si basa quindi sull'esperienza, sulle porzioni comunemente proposte sul mercato e sulle abitudini di consumo dei clienti. Un criterio paragonabile a quello utilizzato per indicare le quantità nelle ricette.

Il numero di persone riportato sulla confezione è «uno dei diversi aiuti orientativi e non un'indicazione esatta», sottolinea Kirchhofer. Nel caso dei tortellini, ad esempio, la quantità consumata può cambiare sensibilmente a seconda che vengano serviti come piatto principale oppure accompagnati da salsa, insalata e altri contorni. Secondo il portavoce, i consumatori sono generalmente in grado di valutare il proprio fabbisogno e interpretare di conseguenza le indicazioni.

Del resto, la legge non impone di specificare per quante persone debba bastare una confezione. Si tratta di un'indicazione volontaria, utile per orientarsi ma non vincolante. E soprattutto non garantisce che una confezione di tortellini riesca davvero a saziare da due a quattro persone.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consumo alimentareetichette alimentari
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
3 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
134
235

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
12 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
151
214

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
15 ore
1
30

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
2 gior
46
68

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
24

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
1 gior
72

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
10 ore
25
58

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
2 gior
5
71

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
3 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
67

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
20 ore
3

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
16 ore

«Nessuna combine, ma...»

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
15 ore
3
33

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
3 gior
21
54

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
2 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
18 ore
26
85

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
19 ore
10
54

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
32
75

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
19

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
22 ore
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
20 ore
4
33

La nuova vita di Dario Bürgler

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
22 ore
4
59

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
3 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
3 gior
54
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
7 ore
2

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
15
160

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
23

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
3 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5
31

«Trattato come un mobile»

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
19 ore
2
21

Lugano accende il Natale

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
2 gior
1
12

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
2 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Terrorizzata dal vicino, chiede aiuto da mesi. Ma nessuno interviene
LIVE
BASILEA
7 ore
1
20

Terrorizzata dal vicino, chiede aiuto da mesi. Ma nessuno interviene

Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura
LIVE
SVIZZERA
12 ore
1
6

Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura

Incidente sul lavoro: morto un operaio edile
LIVE
ZURIGO
13 ore

Incidente sul lavoro: morto un operaio edile

A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite
LIVE
GRIGIONI
13 ore
1
20

A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite

Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione
LIVE
ZURIGO
13 ore
9
9

Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
13 ore
21
44

C'è chi non ce la fa più

Scandali e amori al Tribunale federale: quando i giudici finiscono nella bufera
LIVE
SVIZZERA
14 ore
7

Scandali e amori al Tribunale federale: quando i giudici finiscono nella bufera

«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio
LIVE
SVIZZERA
14 ore
9

«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio

Salari fermi nelle macellerie
LIVE
SVIZZERA
14 ore
3
6

Salari fermi nelle macellerie

FFS Historic: Markus Jordi è il presidente del Consiglio di Fondazione
LIVE
SVIZZERA
14 ore
2

FFS Historic: Markus Jordi è il presidente del Consiglio di Fondazione