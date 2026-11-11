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Salari fermi nelle macellerie

Trattative senza accordo per il secondo anno consecutivo.
Salari fermi nelle macellerie
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di Cronaca Ticino
Salari fermi nelle macellerie
Trattative senza accordo per il secondo anno consecutivo.

Le trattative salariali nel settore svizzero della carne si sono concluse ancora una volta senza un accordo. Per il secondo anno consecutivo, l'Associazione Svizzera del Personale della Macelleria (ASPM) e l'Unione Svizzera della Carne (USPC) non sono riuscite a trovare un'intesa su un aumento generale degli stipendi. Al centro dello scontro c'è la proposta dei datori di lavoro di destinare agli adeguamenti salariali individuali lo 0,5% della massa salariale, contro il 2,5% di aumento generale richiesto dal sindacato.

Una soluzione che l'ASPM giudica insufficiente, perché non garantisce un miglioramento salariale a tutti i dipendenti interessati dall'accordo. Secondo l'associazione, gli aumenti individuali possono servire a riconoscere prestazioni particolarmente meritevoli, ma non devono sostituire un adeguamento generale e vincolante.

Salari minimi più alti dal 2027, ma non per tutti
«Una misura salariale che non raggiunge tutti i collaboratori non crea una prospettiva salariale affidabile», afferma Albino Sterli, presidente dell'ASPM. «Chi contribuisce ogni giorno al successo del settore deve poter contare su un'evoluzione salariale trasparente e comprensibile.»

Un miglioramento delle condizioni salariali è comunque previsto con l'entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCL), che dal 2027 introdurrà salari minimi più elevati. Un passo accolto favorevolmente dall'ASPM, che sottolinea però la differenza tra l'innalzamento delle soglie minime e un aumento salariale generalizzato.

I nuovi minimi salariali andranno infatti a beneficio soprattutto dei lavoratori che oggi percepiscono uno stipendio inferiore alle soglie previste dal futuro contratto. Chi guadagna già più del minimo stabilito, invece, non riceverà automaticamente alcun aumento.

Per l'associazione, si tratta di due strumenti distinti che non possono essere considerati intercambiabili. L'adeguamento dei salari minimi serve a garantire una retribuzione di base più elevata, mentre un aumento generale permette a tutti i dipendenti interessati di partecipare all'evoluzione salariale del settore.

La questione riguarda in particolare i collaboratori con molti anni di servizio ed esperienza, che potrebbero non beneficiare dei nuovi minimi e che, in assenza di un adeguamento generale, non avrebbero alcuna garanzia di vedere crescere il proprio stipendio.

La sfida del personale qualificato
La disputa salariale si inserisce anche nel dibattito sull'attrattività delle professioni legate alla lavorazione e alla vendita della carne. L'ASPM ricorda che molte attività del settore richiedono competenze professionali specifiche, una notevole resistenza fisica e la disponibilità a lavorare fin dalle prime ore del mattino.

In un contesto di crescente concorrenza per il personale qualificato, l'associazione ritiene che salari equi, buone condizioni di lavoro e opportunità di formazione e sviluppo professionale siano indispensabili per attirare nuovi lavoratori e trattenere quelli già impiegati.

«Uno sviluppo salariale affidabile non è solo una questione di equità», sottolinea Sterli. «Essa costituisce un presupposto affinché il settore mantenga personale esperto e acquisisca nuove figure professionali qualificate.»

L'ASPM riconosce che le condizioni economiche possono variare sensibilmente da un'azienda all'altra. Proprio per questo, sostiene la necessità di una soluzione negoziata tra le parti sociali, capace di conciliare le possibilità delle imprese con le aspettative dei dipendenti.

Il sindacato chiede un nuovo segnale ai datori di lavoro
Nonostante il mancato accordo, l'associazione mantiene aperta la porta a ulteriori trattative. La richiesta resta quella di un aumento salariale generale e vincolante, che garantisca un miglioramento delle retribuzioni a tutti i lavoratori interessati, senza escludere la possibilità di riconoscimenti individuali aggiuntivi.

Dopo due anni consecutivi senza un'intesa su un aumento generale, l'ASPM si aspetta ora un segnale concreto dall'Unione Svizzera della Carne. Per l'associazione, il futuro del settore dipende anche dalla capacità di offrire non soltanto salari d'ingresso attrattivi, ma prospettive di crescita retributiva affidabili a chi vi lavora da tempo.

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