Bimbo di 6 anni investito mentre va all'asilo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.45, mentre il piccolo stava attraversando un passaggio pedonale per recarsi all'asilo. Per motivi ancora da chiarire, una conducente di 34 anni non si è accorta della sua presenza e lo ha investito.

Il bambino ha riportato ferite di una certa gravità ed è stato trasportato in ospedale dai soccorritori.