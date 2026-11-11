SAN GALLO
Bimbo di 6 anni investito mentre va all'asilo
Il bambino ha riportato ferite di una certa entità. La 34enne al volante non si sarebbe accorta della sua presenza sulle strisce pedonali.
Polizia cantonale Berna
Fonte Polizia cantonale Berna
Bimbo di 6 anni investito mentre va all'asilo
Il bambino ha riportato ferite di una certa entità. La 34enne al volante non si sarebbe accorta della sua presenza sulle strisce pedonali.
SAN GALLO - Un bambino di 6 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'automobile martedì mattina a San Gallo.
L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.45, mentre il piccolo stava attraversando un passaggio pedonale per recarsi all'asilo. Per motivi ancora da chiarire, una conducente di 34 anni non si è accorta della sua presenza e lo ha investito.
Il bambino ha riportato ferite di una certa gravità ed è stato trasportato in ospedale dai soccorritori.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA