Svizzera
Per il Ministero pubblico ha ucciso
Lo svizzero, arrestato in Croazia, è stato estradato.
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Fonte Sda
Per il Ministero pubblico ha ucciso
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Per il Ministero pubblico ha ucciso
Lo svizzero, arrestato in Croazia, è stato estradato.
Per il Ministero pubblico ha ucciso
Lo svizzero, arrestato in Croazia, è stato estradato.
BASILEA - Un uomo di 39 anni è stato accusato di omicidio dopo un delitto a Basilea. Gli viene contestato l’omicidio di un uomo di 49 anni avvenuto nel maggio 2025, come ha comunicato mercoledì il Ministero pubblico di Basilea.
Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 15 maggio 2025 in una casa plurifamiliare in Riehenring. Dopo il crimine, la polizia criminale ha istituito una commissione speciale.
Questa ha identificato la persona sospettata dopo intense indagini. Sulla base di un mandato di arresto internazionale, le forze dell’ordine hanno arrestato lo svizzero in Croazia e lo hanno estradato in Svizzera alla fine del 2025, come è stato inoltre comunicato.
Per l’imputato vale la presunzione di innocenza.
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