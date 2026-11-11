Approvata la revisione del sistema tariffale TARDOC
Sono state oltre 500 le richieste di modifica esaminate, ci sono novità anche per i forfait
BERNA - Il Consiglio federale ha approvato oggi la prima revisione del sistema tariffale ambulatoriale TARDOC e dei forfait, valida dal 2027. Il governo chiede tuttavia ai partner del settore correzioni rapide sulla neutralità dei costi e per la medicina di base.
L'Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali (OTMA) ha esaminato oltre 500 richieste di modifica. I cambiamenti approvati riguardano in particolare la pediatria e i servizi di pronto soccorso per TARDOC, mentre per gli importi forfettari toccano ambiti quali patologia, chirurgia della mano, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia pediatrica, si legge in un comunicato governativo odierno.
La struttura tariffale globale, entrata in vigore a inizio 2026 per sostituire TARMED, viene aggiornata annualmente dai partner tariffali (FMH, H+, prio.swiss). Nonostante il via libera a gran parte delle proposte per il 2027, l'esecutivo ha respinto determinati adeguamenti a causa di lacune metodologiche.
Tra le priorità ribadite da Berna figura il rispetto della neutralità dei costi: la crescita annua della spesa ambulatoriale non deve superare il 4%. Poiché i partner non hanno ancora concordato un piano per garantire questo limite, il Dipartimento federale dell'interno è stato incaricato di predisporre misure di intervento in caso di mancato accordo.
Il governo si aspetta inoltre una tabella di marcia vincolante per rivalorizzare la medicina di famiglia e la pediatria, settori in cui i miglioramenti attesi non si sono ancora concretizzati. I partner dovranno infine affinare i criteri di calcolo, come la valutazione dei tempi di lavoro e dei redditi di riferimento, in vista dei prossimi aggiornamenti previsti tra il 2028 e il 2029.