Approvata la revisione del sistema tariffale TARDOC

Il governo si aspetta inoltre una tabella di marcia vincolante per rivalorizzare la medicina di famiglia e la pediatria, settori in cui i miglioramenti attesi non si sono ancora concretizzati. I partner dovranno infine affinare i criteri di calcolo, come la valutazione dei tempi di lavoro e dei redditi di riferimento, in vista dei prossimi aggiornamenti previsti tra il 2028 e il 2029.