Salario minimo di 5'000 franchi? È già scontro
Sindacati e imprenditori a confronto sull'introduzione di una soglia minima salariale per chi ha completato l'apprendistato.
ZURIGO - Nulla è ancora stato deciso, nemmeno come proposta concreta, ma il dibattito è ormai partito e si fa subito acceso: dalle colonne del Blick il presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS) Pierre-Yves Maillard lancia oggi un'offensiva sul fronte degli stipendi (si parla di un minimo di 5000 franchi), ma dal padronato arriva subito l'altolà a imposizioni considerate troppo rigide.
Iniziativa popolare sì o no?
Il tema sarà al centro del 58esimo congresso dell'USS che si terrà venerdì e sabato a Berna, ma è già ormai da prima pagina: i delegati saranno chiamati a decidere se lanciare un'iniziativa popolare, forse l'anno prossimo, con una richiesta precisa: i lavoratori che hanno completato un apprendistato devono poter vedere in busta paga almeno 5000 franchi ogni mese. «Un apprendistato deve tornare a essere redditizio e lo stipendio deve bastare per vivere, cosa che accade sempre meno», argomenta Maillard in dichiarazioni rilasciate al quotidiano zurighese. «Non può andare avanti così: è ora di lanciare un'offensiva salariale».
Donne particolarmente colpite
«I datori di lavoro promuovono il tirocinio come la soluzione ideale, ma poi frenano sui compensi», sostiene il consigliere agli stati socialista vodese. Da un'analisi dell'USS su dati dell'Ufficio federale di statistica emerge infatti che il 28% di tutti i lavoratori con un apprendistato guadagna - calcolo su un impiego a tempo pieno di 40 ore con 13 mensilità - meno di 5000 franchi al mese e il 15% incassa meno di 4500 franchi. Le donne sono particolarmente colpite: una su tre accede a meno di 5000 franchi, quasi una su cinque a meno di 4500 franchi.
«Al limite vitale»
«In Svizzera salari del genere non bastano per mantenere una famiglia», osserva Maillard. «Molti si trovano così al limite vitale». Ancora una volta sono le donne a essere particolarmente colpite, denuncia il 58enne. Proprio nelle professioni in cui lavorano, le lavoratrici qualificate guadagnano spesso poco: «ci sono molti salari bassi, ad esempio, nella vendita, dai parrucchieri, nel settore dei servizi o negli asili nido». Ma anche le professioni in cui sono attivi gli uomini sono mal retribuite: è il caso per esempio dei meccanici automobilistici o degli autisti.
Nessun progresso nelle retribuzioni
Ciò che infastidisce particolarmente Maillard è la mancanza di progressi nell'andamento delle retribuzioni: in termini reali (tenendo cioè conto dell'inflazione) il salario medio dei lavoratori qualificati è addirittura diminuito del 2,1% rispetto al 2016. «Non è possibile che chi ha completato un apprendistato perda potere d'acquisto di anno in anno: dobbiamo porre fine a questo impoverimento». A maggior ragione se si considera che chi guadagna bene vede lievitare il proprio reddito. «Il divario salariale tra lavoratori qualificati e laureati continua ad ampliarsi».
Maillard è convinto che un minimo di 5000 franchi possa riscuotere consenso tra la popolazione. «La crisi del potere d'acquisto si è ulteriormente aggravata», afferma. «L'economia realizza profitti, ma i lavoratori non ne vedono i benefici nel proprio portafoglio: questa situazione deve cambiare», conclude.
Le sei settimane di vacanza
A stretto giro di posta è già però giunta la reazione negativa dell'Unione svizzera degli imprenditori (USI). «L'USS ripropone le solite richieste, un salario minimo di 5000 franchi al termine del tirocinio e almeno sei settimane di vacanze durante l'apprendistato: l'USI si oppone con decisione a queste disposizioni di legge rigide e non differenziate», si legge in un comunicato.
«Manca l'esperienza»
Secondo l'organizzazione i sindacati ragionano in modo errato. «Il valore aggiunto, la produttività e il livello salariale variano notevolmente a seconda della professione, del settore e della regione: un salario minimo unico a livello nazionale non tiene conto di queste differenze». E ancora: «Chi ha appena finito l'apprendistato ha una solida qualifica, ma allo stesso tempo è solo all'inizio della propria carriera. Deve poter fare esperienza, crescere professionalmente e assumersi ulteriori responsabilità. È quindi fondamentale che le aziende gli diano questa opportunità».
Meno posti per i neodiplomati?
Se il livello salariale all'ingresso nel mondo del lavoro viene fissato per legge a un livello troppo alto, le imprese potrebbero reagire offrendo meno posti di lavoro per i neodiplomati o adottando criteri di selezione del personale più restrittivi, argomenta il padronato. Gli stipendi minimi statali possono così diventare un ostacolo aggiuntivo proprio per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro.
«L'Unione svizzera degli imprenditori mette quindi in guardia dai minimi statali che non tengono conto delle diverse realtà locali e settoriali. I salari dovrebbero essere negoziati, in linea di principio, proprio dove si conoscono le condizioni economiche e settoriali: nelle aziende e nell'ambito del partenariato sociale». Allo stesso modo, sei settimane di vacanza per tutti non tengono conto della varietà dei percorsi formativi, conclude l'USI.