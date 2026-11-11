Salario minimo di 5'000 franchi? È già scontro

«Manca l'esperienza»

Secondo l'organizzazione i sindacati ragionano in modo errato. «Il valore aggiunto, la produttività e il livello salariale variano notevolmente a seconda della professione, del settore e della regione: un salario minimo unico a livello nazionale non tiene conto di queste differenze». E ancora: «Chi ha appena finito l'apprendistato ha una solida qualifica, ma allo stesso tempo è solo all'inizio della propria carriera. Deve poter fare esperienza, crescere professionalmente e assumersi ulteriori responsabilità. È quindi fondamentale che le aziende gli diano questa opportunità».

Meno posti per i neodiplomati?

Se il livello salariale all'ingresso nel mondo del lavoro viene fissato per legge a un livello troppo alto, le imprese potrebbero reagire offrendo meno posti di lavoro per i neodiplomati o adottando criteri di selezione del personale più restrittivi, argomenta il padronato. Gli stipendi minimi statali possono così diventare un ostacolo aggiuntivo proprio per chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro.