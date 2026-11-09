Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Secondo i firmatari, quel risultato non rappresentava soltanto una bocciatura della spesa prevista, ma esprimeva anche una contrarietà politica all'impostazione del progetto. Da qui la richiesta di sapere in che modo il Cantone abbia difeso la posizione espressa dai cittadini dopo il trasferimento della strada sotto la competenza federale.

L'interpellanza chiede al Governo di precisare quando e perché sia avvenuto il passaggio alla Confederazione, quale ruolo abbia avuto il Cantone e se l'esito della votazione abbia influenzato le modalità del trasferimento. I deputati vogliono inoltre sapere se siano state previste clausole, condizioni o garanzie per assicurare che la decisione popolare venisse presa in considerazione dalle autorità federali.