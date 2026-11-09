Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
Nel 2019 il 73% dei ticinesi bocciò il credito per i semafori. Ora cinque deputati chiedono al Governo perché il progetto sia andato avanti e quale ruolo abbia avuto il Cantone.
CADENAZZO - Nel 2019, quasi tre ticinesi su quattro avevano detto no al credito cantonale per la posa di semafori sulla tratta Cadenazzo-Quartino. Oggi, con la progressiva realizzazione dei tanto discussi impianti sul Piano di Magadino, qualcuno è tornato a porsi la domanda: che fine ha fatto quella volontà popolare? A sollevarla è il deputato Claudio Isabella, che insieme ai colleghi Roberta Soldati, Patrick Rusconi, Danilo Forini e Giuseppe Cotti ha presentato un'interpellanza al Consiglio di Stato, chiedendo chiarimenti sul ruolo avuto dal Cantone nel progetto promosso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Il voto del 2019 e il passaggio alla Confederazione
Il punto di partenza è la votazione del 19 maggio 2019, quando circa il 73% dei votanti respinse il credito cantonale per la semaforizzazione della tratta. Il referendum era stato lanciato con lo slogan: «Basta sprechi: No ai semafori sul Piano di Magadino».
Secondo i firmatari, quel risultato non rappresentava soltanto una bocciatura della spesa prevista, ma esprimeva anche una contrarietà politica all'impostazione del progetto. Da qui la richiesta di sapere in che modo il Cantone abbia difeso la posizione espressa dai cittadini dopo il trasferimento della strada sotto la competenza federale.
L'interpellanza chiede al Governo di precisare quando e perché sia avvenuto il passaggio alla Confederazione, quale ruolo abbia avuto il Cantone e se l'esito della votazione abbia influenzato le modalità del trasferimento. I deputati vogliono inoltre sapere se siano state previste clausole, condizioni o garanzie per assicurare che la decisione popolare venisse presa in considerazione dalle autorità federali.
«Abbiamo sempre ricevuto l'appoggio delle autorità»
A riaccendere il dibattito sono state anche alcune dichiarazioni rilasciate durante un recente servizio della trasmissione Patti chiari della Rsi. Il direttore della filiale di USTRA ha spiegato che, nel corso dello sviluppo del progetto, le autorità cantonali e comunali sarebbero state regolarmente coinvolte e informate sugli obiettivi perseguiti. «Abbiamo sempre ricevuto l'appoggio di queste autorità», ha affermato.
Una dichiarazione che, secondo i firmatari, merita un approfondimento. Se il Cantone era informato e ha effettivamente sostenuto il progetto, in quale modo ha fatto valere la volontà espressa dalla popolazione nel 2019?
Isabella e i cofirmatari chiedono quindi al Consiglio di Stato di chiarire quale posizione abbia concretamente assunto nei confronti della semaforizzazione e attraverso quali incontri, comunicazioni o atti ufficiali abbia eventualmente manifestato il proprio sostegno.
Vogliono inoltre sapere se il Governo o il Dipartimento del territorio abbiano mai chiesto a USTRA di rinunciare all'intervento, modificarlo oppure valutare soluzioni alternative. Tra gli interrogativi figura anche quello relativo all'impiego delle risorse finanziarie: il Cantone ha proposto di destinare i fondi previsti per i semafori ad altri interventi sulla tratta, maggiormente condivisi dalla popolazione?
La questione, sottolineano i deputati, va oltre l'opportunità tecnica dell'installazione degli impianti e riguarda il principio del rispetto della volontà popolare, anche quando la competenza su una determinata infrastruttura passa dal Cantone alla Confederazione.
Traffico, consumi ed emissioni: quali studi sono stati fatti?
L'interpellanza affronta anche le possibili conseguenze della nuova gestione del traffico. I firmatari si interrogano in particolare sugli effetti che la sostituzione delle rotatorie con intersezioni semaforizzate potrebbe avere sulla fluidità della circolazione, sui consumi di carburante e sulle emissioni inquinanti.
Secondo quanto evidenziato nel documento, una circolazione caratterizzata da frequenti arresti e ripartenze potrebbe comportare consumi maggiori rispetto a un sistema che permette ai veicoli di procedere con maggiore regolarità. Un aspetto che, considerando l'elevato numero di mezzi che percorrono quotidianamente la tratta, potrebbe avere ripercussioni economiche e ambientali significative.
Per questo i deputati chiedono se siano stati effettuati studi comparativi tra il precedente sistema di rotatorie e quello semaforico. Le verifiche dovrebbero riguardare non soltanto i tempi di percorrenza e la lunghezza delle code, ma anche il numero di arresti e ripartenze, i consumi di carburante, le emissioni di CO₂ e di altri inquinanti, la sicurezza stradale e gli effetti sul trasporto pubblico e sulla viabilità locale.
Un altro punto riguarda i costi di gestione e manutenzione degli impianti. I firmatari vogliono conoscere le eventuali simulazioni effettuate e capire quali vantaggi e svantaggi siano stati individuati nella valutazione complessiva del progetto.
In particolare, chiedono se USTRA abbia trasmesso al Cantone dati specifici sull'impatto ambientale della semaforizzazione e se siano state analizzate le conseguenze dei fenomeni di stop-and-go lungo la tratta.