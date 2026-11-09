All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Svizzeri all'estero

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), alla fine del 2025 838'600 cittadini svizzeri vivevano all'estero, il 24% dei quali aveva almeno 65 anni, pari a circa 201'000 persone.



Europa e Thailandia

La comunità più numerosa si trova in Europa (64%), mentre tra i Paesi con una maggiore presenza di pensionati svizzeri figurano Thailandia (43% della comunità elvetica residente), Portogallo (36%), Sudafrica (33%) e Spagna (33%), secondo i dati del 2024.



In crescita il Portogallo

Il DFAE rileva inoltre che tra il 2023 e il 2024 la quota di over 65 è cresciuta particolarmente in Portogallo (+15,9%) e Thailandia (+7,1%).



Va tuttavia precisato che queste cifre indicano quanti svizzeri anziani risiedono all'estero, non quanti abbiano emigrato proprio dopo il pensionamento: l'aumento è influenzato anche dall'invecchiamento di chi già vive fuori dalla Confederazione.