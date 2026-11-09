All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
Tra il sogno di una vita più serena sotto il profilo economico e il desiderio di restare vicini a casa, i ticinesi riflettono sul futuro dopo la pensione.
LUGANO - Trascorrere la pensione all'estero, magari in Spagna o in Italia, per godersi la terza età senza dover fare continuamente i conti con il costo della vita in Svizzera. È un'ipotesi che diversi cittadini prendono in considerazione, soprattutto per ragioni economiche. Ma non tutti sono disposti a lasciare il Paese in cui sono nati e cresciuti. Siamo scesi in strada per raccogliere le opinioni della gente e capire dove gli intervistati immaginano il proprio futuro.
«In Spagna si spende meno»
Tra le destinazioni più citate c'è la Spagna, considerata una possibile alternativa alla Svizzera per il costo della vita. «Adesso, con la mia età, mi vedo più al di fuori dalla Svizzera, probabilmente in Spagna», racconta un intervistato. Quanto pesa l'aspetto economico su questa scelta? «Penso tantissimo».
Un'opinione condivisa anche da un'altra persona incontrata durante il nostro sondaggio: «Anche io, in realtà, mi vedo un po' all'estero. Si sente dire che la Spagna costa poco per le persone anziane e che si sta bene».
Il confronto con i prezzi svizzeri è inevitabile. «All'estero spendono molto meno e vivono forse meglio, perché in Svizzera purtroppo si sa che la vita costa», osserva un'altra intervistata, che alla domanda su come riesca ad arrivare a fine mese risponde: «Ce la caviamo perché non abbiamo figli».
Dalla Toscana all'America Latina
Non c'è però soltanto la Spagna tra le possibili mete. Un uomo racconta che avrebbe preso in considerazione un trasferimento proprio per ragioni economiche: «Effettivamente è molto caro qui». La destinazione che aveva in mente? La Toscana.
Qualcuno guarda invece ancora più lontano. «Visto che la bambina ha dieci anni, al momento stiamo ancora qua, poi vedremo», spiega un intervistato che non esclude l'America Latina. A una condizione: «Chiaramente deve essere un Paese stabile».
Per altri, oltre al risparmio, conta anche la possibilità di vivere in un ambiente diverso. «Eventualmente in un Paese magari più divertente, più caldo. Magari la Spagna», suggerisce un giovane pensando alla propria terza età. C'è poi chi riassume il proprio obiettivo nella ricerca di «una sistemazione più idonea che migliori un po' lo stile di vita».
«Siamo nati qua e vorremmo finire qua»
Il desiderio di restare in Svizzera, tuttavia, rimane forte. Per alcune persone il legame con il territorio e con le proprie radici pesa più delle considerazioni economiche.
«Personalmente qua mi trovo bene. Mi dispiacerebbe perché comunque sono nata e cresciuta qua», racconta una donna. Un'altra persona ammette di non aver mai preso seriamente in considerazione l'idea di trasferirsi: «A questo non ci ho mai veramente pensato, in realtà. No, lasciare la Svizzera no».
C'è anche chi rivendica con convinzione la volontà di rimanere: «Si combatte per il nostro territorio. Comunque siamo nati qui, vorremmo rimanerci».
Tra chi sogna una pensione al sole e chi preferisce restare vicino alle proprie radici, emerge così una scelta che non dipende soltanto dal portafoglio. Come osserva un'ultima persona intervistata, «fa sempre un po' tristezza il fatto di dover lasciare il posto magari anche da cui si proviene».
Svizzeri all'estero
Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), alla fine del 2025 838'600 cittadini svizzeri vivevano all'estero, il 24% dei quali aveva almeno 65 anni, pari a circa 201'000 persone.
Europa e Thailandia
La comunità più numerosa si trova in Europa (64%), mentre tra i Paesi con una maggiore presenza di pensionati svizzeri figurano Thailandia (43% della comunità elvetica residente), Portogallo (36%), Sudafrica (33%) e Spagna (33%), secondo i dati del 2024.
In crescita il Portogallo
Il DFAE rileva inoltre che tra il 2023 e il 2024 la quota di over 65 è cresciuta particolarmente in Portogallo (+15,9%) e Thailandia (+7,1%).
Va tuttavia precisato che queste cifre indicano quanti svizzeri anziani risiedono all'estero, non quanti abbiano emigrato proprio dopo il pensionamento: l'aumento è influenzato anche dall'invecchiamento di chi già vive fuori dalla Confederazione.