Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
Il Tribunale cantonale amministrativo finirà con molta probabilità a occuparsi della vicenda legata al "caso Gobbi"
BELLINZONA - Non accettano passivamente la decisione del Governo ticinese i due agenti della polizia cantonale allontanati dal corpo a fine ottobre. Entrambi, come hanno confermato alla RSI i rispettivi legali, si preparano a contestare il licenziamento davanti al Tribunale cantonale amministrativo (Tram).
A non avere dubbi è l'avvocato Andrea Bersani, patrocinatore di uno dei due poliziotti, che dà il ricorso per certo. Più cauto il collega Marcello Baggi, che assiste l'altro agente: per lui l'impugnazione è «probabile».
All'origine della vicenda c'è la fuga di notizie sull'incidente stradale che il 14 novembre 2023, in Alta Leventina, ha coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi. Sui due agenti, come su un terzo collega tuttora sospeso dal servizio, pende un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio. A uno dei due viene attribuito anche il danneggiamento, a colpi di arma da fuoco, di un radar a Monteggio.
Sul fronte penale il procedimento non è ancora chiuso, ricorda sempre la RSI. Il Consiglio di Stato ha però giudicato quanto emerso dall'inchiesta amministrativa «di gravità tale da giustificare la disdetta immediata dei rapporti di lavoro».