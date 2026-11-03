Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Spagna

Il primo Paese europeo ad occupare la classifica del Global Retirement Index è la Spagna con un punteggio di 99,6 su 100, che brilla per mobilità, cittadinanza, ottimizzazione fiscale e processi amministrativi, mentre per la voce relativa al fisco occupa l'ultimo posto. La Global Citizen Solutions descrive il trasferimento in Spagna come “un modo idilliaco per trascorrere i tuoi anni d'oro. Il paese è generalmente considerato sicuro e accogliente, vanta una ricca cultura e funge da centro eccellente per viaggiare in tutta Europa”. Molti britannici, in particolar modo, pianificano da tempo il proprio trasferimento del Paese mediterraneo, investendo nel settore immobiliare specialmente nella Costa del Sol che ha registrato un aumento del diciotto per cento delle vendite di proprietà immobiliari dall'inizio dell'anno. “Il costo della vita è abbastanza accessibile, l'assistenza sanitaria è buona e il tempo è eccellente” si legge nella relazione della Global Citizen, anche se bisogna mettere in conto qualche intoppo burocratico. La Spagna ha ottenuto dei punteggi molto alti con riguardo al tema della mobilità, essendo la rete dei trasporti pubblica eccellente, e il sistema sanitario, giudicato molto buono, anche se, a causa dei tempi di attesa mediamente lunghi, molti pensionati decidono comunque di stipulare una assicurazione privata, al momento della pianificazione del proprio trasferimento. La vera nota negativa emerge quando si affronta il tema della burocrazia dato che la Spagna è scarsamente tecnologizzata e “c'è una forte dipendenza dai documenti fisici, la maggior parte dei quali deve essere timbrata e può richiedere traduzioni giurate”. Anche il sistema fiscale è giudicato uno svantaggio per i pensionati, in particolar modo per coloro che possono vantare un reddito alto, dato che in Spagna vi è una imposta sul patrimonio di oltre il tre per cento, e una imposta sul reddito globale, comprese le pensioni e i redditi da locazione, con tassi che possono arrivare anche al quarantasette per cento.