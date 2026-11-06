Cerca e trova immobili
Segnalaci
TENNIS

Sinner-Cahill, è finita

Il campione italiano e il tecnico australiano chiuderanno a fine stagione la loro collaborazione
Sinner-Cahill, è finita
IMAGO /ZUMA Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Sinner-Cahill, è finita
Il campione italiano e il tecnico australiano chiuderanno a fine stagione la loro collaborazione
«Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande».
TENNIS: Risultati e classifiche

MONTE-CARLO - Le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, alimentate in più dai rumors su Magnus Norman; Jannik Sinner e Darren Cahill non avevano in ogni caso ancora parlato del loro futuro. Lo hanno fatto con un messaggio sui social, ufficializzando la chiusura di una collaborazione iniziata nel 2022. Alla fine di questa stagione l’allenatore australiano smetterà di “accompagnare” il campione italiano, che nel tempo ha spinto alla conquista di cinque Slam e del numero uno della classifica ATP. Con un anno di ritardo sulla tabella di marcia, il 61enne di Adelaide andrà in pensione e dedicherà il suo tempo alla famiglia. L’altoatesino continuerà invece il suo percorso nel circuito affiancato dall’ex tecnico di Wawrinka. 

«Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022 ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande - ha raccontato Jannik - Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori ma molto velocemente sei diventato molto di più: qualcuno di cui potermi fidare, su cui poter contare, un amico. Melbourne, il primo Slam, il numero uno, Wimbledon, potrei continuare. Ne abbiamo passate tante insieme. Avevi detto che avresti chiuso dopo il 2025 ma in qualche modo non sono riuscito a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c'è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante, tu sei stato lì per tutto questo. Sapevo sempre di essere in buone mani. Non solo io, chiunque abbia viaggiato con noi, tutti dietro le quinte. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato tanto. Il tennis è importante, ma non è tutto: mi hai insegnato che essere un buon giocatore inizia con l'essere una buona persona, e che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch'io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me. Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi abbiamo chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
allenatori tennisatpclassifica atpcollaborazionedarren cahilljannik sinnerslamtennis
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
3 gior
23

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
19 ore
8
49

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
1 gior
15
38

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
25
48

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
2 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
2 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
24
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
1 gior
64
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
1 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
7 ore

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
5 ore
13
37

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
1 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
2 gior
6
79

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
3 gior
23

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
7 ore
10
43

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
3 gior
9

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
82

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
3 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
2 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
2 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
1 gior
12

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
2 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
1 gior
34
171

È l'inizio della fine dell'era Trump

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
2 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
2 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
1 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
2 gior
29
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
6
19

«Antonelli era disperato»

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
2 gior
14
49

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
1 gior
6
80

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
42
177

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
3 gior
19
41

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior
17

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
35
137

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
23 ore

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
1 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
1 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
2 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
2 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
3 gior
106
226

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
7 ore
1
1

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

«La Conference non è il nostro obiettivo principale»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
14 ore
10
14

«La Conference non è il nostro obiettivo principale»

Partita senza storia, il Lugano domina e fa tre su tre in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
15 ore
14
53

Partita senza storia, il Lugano domina e fa tre su tre in Europa

La Finlandia batte nuovamente la Svizzera, doppietta di Järventie
LIVE
NAZIONALE
18 ore
1
12

La Finlandia batte nuovamente la Svizzera, doppietta di Järventie

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
19 ore
11
15

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Russia ai Mondiali? Ora anche la nostra Federazione si esprime
LIVE
NAZIONALE
20 ore
22
33

Russia ai Mondiali? Ora anche la nostra Federazione si esprime

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
23 ore
47
129

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
1 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Xhaka ed Embolo ci sono, il Lugano no: Yakin ha "deciso" la Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
17
46

Xhaka ed Embolo ci sono, il Lugano no: Yakin ha "deciso" la Nazionale

Una formalità?
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
7
13

Una formalità?