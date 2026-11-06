Sinner-Cahill, è finita

«Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022 ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande - ha raccontato Jannik - Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori ma molto velocemente sei diventato molto di più: qualcuno di cui potermi fidare, su cui poter contare, un amico. Melbourne, il primo Slam, il numero uno, Wimbledon, potrei continuare. Ne abbiamo passate tante insieme. Avevi detto che avresti chiuso dopo il 2025 ma in qualche modo non sono riuscito a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c'è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante, tu sei stato lì per tutto questo. Sapevo sempre di essere in buone mani. Non solo io, chiunque abbia viaggiato con noi, tutti dietro le quinte. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato tanto. Il tennis è importante, ma non è tutto: mi hai insegnato che essere un buon giocatore inizia con l'essere una buona persona, e che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch'io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me. Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi abbiamo chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio».