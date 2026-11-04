Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

Rischio considerato basso

L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), in collaborazione con la SUPSI, le autorità comunali e gli uffici federali competenti, ha avviato gli approfondimenti epidemiologici e le misure di controllo delle zanzare nelle zone interessate. Il rischio attuale per la popolazione è considerato molto basso, anche in ragione del numero contenuto di casi e dell’ormai prossima conclusione della stagione di attività delle zanzare.

Trasmessa dalle zanzare

La febbre Chikungunya è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, in particolare Aedes albopictus, comunemente nota come zanzara tigre. La zanzara può acquisire il virus pungendo una persona che lo ha nel sangue e, dopo alcuni giorni, trasmetterlo ad altre persone con successive punture. Non si tratta quindi di una trasmissione diretta da persona a persona.