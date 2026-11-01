Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
Il quartiere di Friesenberg a Zurigo è stato tra i più colpiti dal vandalismo dopo la manifestazione di Halloween.
ZURIGO - Notte di Halloween movimentata a Zurigo, dove una manifestazione è degenerata in violenti disordini. Tra gli episodi di vandalismo, oltre a una Tesla data alle fiamme, anche una Porsche parcheggiata nel quartiere di Friesenberg è stata pesantemente danneggiata. Il conto delle riparazioni potrebbe arrivare fino a 30mila franchi.
Come riferisce 20 Minuten, nella notte tra sabato e domenica si sono verificati gravi disordini nel Kreis 4, il quarto distretto della città. Cassonetti incendiati, vetrine infrante e automobili danneggiate hanno richiesto un massiccio intervento della polizia, che ha impiegato cannoni ad acqua, sostanze irritanti e proiettili di gomma per fronteggiare i manifestanti.
Una Porsche vandalizzata a cinque chilometri dagli scontri
Tra i veicoli presi di mira figura una Porsche parcheggiata nel quartiere di Friesenberg, a circa cinque chilometri dall'epicentro della manifestazione. Un lettore di 20 Minuten ha filmato l'auto danneggiata, sottolineando un dettaglio curioso: «Ironia della sorte, era persino parcheggiata fuori dalla zona blu. Naturalmente questo non giustifica in alcun modo il danneggiamento».
Secondo il testimone, i disordini di Halloween potrebbero aver offerto ai responsabili un pretesto per compiere atti vandalici. «In fondo è giusto che i giovani esprimano il loro malcontento. Ma il vandalismo va decisamente oltre», ha commentato.
Riparazioni fino a 30mila franchi
Il conto per rimettere a nuovo la Porsche, imbrattata con vernice spray e danneggiata, potrebbe essere particolarmente salato. Il commerciante d'auto Stéphane Thommen stima infatti una spesa di circa 30mila franchi qualora il veicolo venisse riparato presso un concessionario ufficiale della marca.