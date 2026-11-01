Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

Come riferisce 20 Minuten, nella notte tra sabato e domenica si sono verificati gravi disordini nel Kreis 4, il quarto distretto della città. Cassonetti incendiati, vetrine infrante e automobili danneggiate hanno richiesto un massiccio intervento della polizia, che ha impiegato cannoni ad acqua, sostanze irritanti e proiettili di gomma per fronteggiare i manifestanti.