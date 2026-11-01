«Volevano solo distruggere e provocare scontri»

Giovani PLR e UDC chiedono di distanziarsi

In precedenza, i Giovani liberali radicali e i Giovani UDC di Zurigo avevano chiesto ai partiti di sinistra di distanziarsi dai disordini. Inoltre, avevano formulato alcune richieste al Municipio. In una nota, i Giovani del PLR hanno auspicato che sia approvata la creazione di nuovi posti di polizia, come del resto già chiesto dalla responsabile del Dicastero della sicurezza Karin Rykart (Verdi). Vogliono anche una migliore dotazione per attrezzature quali idranti e gas lacrimogeni.