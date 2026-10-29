In Ferrari sul Susten a 200 km/h, il video diventa virale (e la Polizia apre l'inchiesta)

20 Minuten, che ha individuato il video social, ha contattato la Polizia cantonale bernese per capire se fosse successo davvero e se si sa chi ci sia dietro al volante.

«Al momento le indagini sono in corso», hanno confermato le autorità di Berna che sono a conoscenza del video. Anche il Ministero pubblico cantonale è stato informato dei fatti e un fascicolo è stato aperto.