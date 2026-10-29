BERNA
In Ferrari sul Susten a 200 km/h, il video diventa virale (e la Polizia apre l'inchiesta)
Il video virale, girato sul Passo bernese, ha allertato le autorità cantonali. Ad oggi però non si sa chi ci sia dietro a quel volante.
In Ferrari sul Susten a 200 km/h, il video diventa virale (e la Polizia apre l'inchiesta)
20 Minuten/@sabba_mik
In Ferrari sul Susten a 200 km/h, il video diventa virale (e la Polizia apre l'inchiesta)
Il video virale, girato sul Passo bernese, ha allertato le autorità cantonali. Ad oggi però non si sa chi ci sia dietro a quel volante.
BERNA - Un video mostra un automobilista al volante di una Ferrari che scende a tutta velocità dal Passo del Susten, arrivando a toccare i 210 km/h.
Le immagini sono state pubblicate lo scorso 16 ottobre sul profilo Instagram @sabba_mik. Da allora il video si è diffuso in rete diventando virale e su Instagram ha superato i 60 milioni di visualizzazioni.
20 Minuten, che ha individuato il video social, ha contattato la Polizia cantonale bernese per capire se fosse successo davvero e se si sa chi ci sia dietro al volante.
«Al momento le indagini sono in corso», hanno confermato le autorità di Berna che sono a conoscenza del video. Anche il Ministero pubblico cantonale è stato informato dei fatti e un fascicolo è stato aperto.
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