Partitina a poker tra amici? Sorpresi in 60 al tavolo, sequestrati 15mila franchi
Blitz della polizia in una sala da gioco clandestina a Opfikon, nel Canton Zurigo. E tra una fiche e l'altra spuntano anche lavoratori senza permesso e altre irregolarità.
Blitz della polizia in una sala da gioco clandestina a Opfikon, nel Canton Zurigo. E tra una fiche e l'altra spuntano anche lavoratori senza permesso e altre irregolarità.
OPFIKON - Un pokerino tra pochi intimi? Non proprio. Quando la polizia ha fatto irruzione in un locale di Opfikon, nel Canton Zurigo, si è trovata davanti a una sessantina di persone impegnate a giocare a poker. Il blitz, scattato mercoledì sera 28 ottobre 2026, ha portato alla scoperta di una sala da gioco illegale e al sequestro di circa 15.000 franchi. Ma le sorprese non sono finite qui.
L'operazione è stata condotta dalla Polizia cantonale di Zurigo, su incarico della Commissione federale delle case da gioco (ESBK), in un locale di Flughofstrasse. Gli agenti hanno sequestrato denaro contante in diverse valute, tavoli da poker, fiches, dispositivi elettronici e vari documenti. Ai controlli ha partecipato anche la Polizia municipale di Opfikon.
Durante i controlli sono emerse diverse violazioni della legge sui giochi in denaro, ma anche infrazioni alla normativa sugli stranieri e sull'integrazione. In particolare, tre persone lavoravano nel locale senza i necessari permessi. Gli agenti hanno inoltre riscontrato irregolarità legate alla legge sui prodotti del tabacco e ad altre disposizioni. Le violazioni saranno segnalate alla Commissione federale delle case da gioco e alle autorità competenti.