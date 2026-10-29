Partitina a poker tra amici? Sorpresi in 60 al tavolo, sequestrati 15mila franchi

L'operazione è stata condotta dalla Polizia cantonale di Zurigo, su incarico della Commissione federale delle case da gioco (ESBK), in un locale di Flughofstrasse. Gli agenti hanno sequestrato denaro contante in diverse valute, tavoli da poker, fiches, dispositivi elettronici e vari documenti. Ai controlli ha partecipato anche la Polizia municipale di Opfikon.

Durante i controlli sono emerse diverse violazioni della legge sui giochi in denaro, ma anche infrazioni alla normativa sugli stranieri e sull'integrazione. In particolare, tre persone lavoravano nel locale senza i necessari permessi. Gli agenti hanno inoltre riscontrato irregolarità legate alla legge sui prodotti del tabacco e ad altre disposizioni. Le violazioni saranno segnalate alla Commissione federale delle case da gioco e alle autorità competenti.