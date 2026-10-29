Argovia
"Accecati" da un laser mentre atterrano per un soccorso
Tre membri dell'equipaggio di un elicottero hanno riportato lesioni oculari. L'autore del gesto è ancora ignoto e la polizia invita eventuali testimoni a farsi avanti.
IMAGO / dieBildmanufaktur
Fonte Ats
"Accecati" da un laser mentre atterrano per un soccorso
Tre membri dell'equipaggio di un elicottero hanno riportato lesioni oculari. L'autore del gesto è ancora ignoto e la polizia invita eventuali testimoni a farsi avanti.
REINACH - Impegnato in una missione di soccorso sabato sera a Reinach (AG), l'equipaggio di un elicottero della Alpine Air Ambulance (AAA) è stato accecato da ignoti con un puntatore laser.
La luce di colore verde ha causato lievi lesioni agli occhi a tre delle quattro persone a bordo, costringendole a ricorrere a cure mediche.
Il fatto, indica in un comunicato diffuso oggi la polizia argoviese, è avvenuto verso le 19.15 durante la fase di atterraggio. L'autore dello sconsiderato gesto non è al momento stato rintracciato: le ricerche condotte nei paraggi si sono infatti concluse con un nulla di fatto. Le forze dell'ordine invitano dunque eventuali testimoni a farsi avanti.
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