Euromillions, ora c'è anche chi ci prova con l'AI

Uno di questi, EuroMillion AI, afferma di aver passato al setaccio le 1994 estrazioni effettuate dalla creazione dell’EuroMillions, nel 2004. La sua analisi mette in particolare in evidenza i numeri che non sono stati estratti da più tempo rispetto alla media: il 6, assente da 35 estrazioni, seguito dal 36 (da 27 estrazioni), dal 34 (da 24 estrazioni) e dal 26 (da 23 estrazioni). Le coppie 39/44, 23/37 e 23/4 sarebbero invece apparse insieme 29 volte ciascuna. Quasi il 35% delle combinazioni conterrebbe anche due cifre consecutive.