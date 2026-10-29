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Euromillions, ora c'è anche chi ci prova con l'AI

Alcune piattaforme analizzano migliaia di risultati passati per guidare i giocatori nella scelta delle combinazioni. Anche nell'ottica di ridurre il rischio di dover condividere una vincita con altri
Euromillions, ora c'è anche chi ci prova con l'AI
20min/Stevan Bukvic
Le piattaforme di statistiche non possono prevedere il futuro, ma possono aiutare i giocatori a scegliere i loro numeri.
di 20min.ch | Dario Brander
Euromillions, ora c'è anche chi ci prova con l'AI
Alcune piattaforme analizzano migliaia di risultati passati per guidare i giocatori nella scelta delle combinazioni. Anche nell'ottica di ridurre il rischio di dover condividere una vincita con altri

SVIZZERA - Ogni settimana, milioni di europei tentano la fortuna all’EuroMillions. E ora, sul web, alcuni siti promettono di aiutare i giocatori a scegliere i loro numeri grazie a un'analisi dei dati delle estrazioni passate.

Uno di questi, EuroMillion AI, afferma di aver passato al setaccio le 1994 estrazioni effettuate dalla creazione dell’EuroMillions, nel 2004. La sua analisi mette in particolare in evidenza i numeri che non sono stati estratti da più tempo rispetto alla media: il 6, assente da 35 estrazioni, seguito dal 36 (da 27 estrazioni), dal 34 (da 24 estrazioni) e dal 26 (da 23 estrazioni). Le coppie 39/44, 23/37 e 23/4 sarebbero invece apparse insieme 29 volte ciascuna. Quasi il 35% delle combinazioni conterrebbe anche due cifre consecutive.

Dimenticatevi le date dei compleanni
Gli argomenti con cui alimentare le discussioni prima di compilare la propria schedina non mancano. Alcuni strumenti raccomandano ad esempio di uscire dalla fascia dei numeri compresa tra 1 e 31, spesso selezionati in riferimento a ricorrenze personali e date di compleanno.

Questo non significa che scegliere numeri oltre il 31 aumenta le probabilità di vincere ma, nel caso in cui la dea bendata dovesse puntare sulla nostra combinazione, può ridurre il rischio di dover condividere una vincita con altri giocatori.

La Loterie Romande conosce questa tendenza a farsi aiutare da piattaforme di analisi, algoritmi o strumenti di IA e propone del resto essa stessa delle statistiche dei risultati. «Ogni persona può scegliere i propri numeri secondo le proprie preferenze», ricorda. Sottolinea tuttavia che queste piattaforme analizzano il passato, senza poter anticipare il futuro: le probabilità di vincere restano identiche, qualunque sia il metodo scelto.

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