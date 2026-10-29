I CFO sono ottimisti, ma vedono l'IA tagliare impieghi

È però sul mercato del lavoro che la trasformazione tecnologica potrebbe produrre gli effetti più evidenti. Nei prossimi tre anni, il 64% dei CFO prevede una diminuzione dei posti nelle funzioni finanziarie per le posizioni iniziali e junior; soltanto il 5% si aspetta un aumento dell'occupazione in queste categorie. Ma anche per i profili con esperienza intermedia prevalgono le aspettative di riduzione degli organici. Una maggioranza prevede invece un aumento delle opportunità per i professionisti più esperti. Le attività maggiormente esposte all'automazione sono quelle che tradizionalmente consentono ai giovani laureati di acquisire esperienza professionale: preparazione e organizzazione dei dati, analisi standardizzate, reportistica, documentazione, ricerche e procedure ripetitive.

"L'IA non è soltanto una questione tecnologica o di costi, ma anche organizzativa", osserva Alessandro Miolo, dirigente di Deloitte Svizzera, le cui dichiarazioni sono a loro volta riportate nella nota. "Se le imprese utilizzano queste tecnologie per aumentare l'efficienza, devono anche garantire che i giovani continuino a poter sviluppare le proprie competenze". La scomparsa di alcune mansioni iniziali richiede quindi, secondo lo specialista, di ripensare i ruoli junior, introducendo percorsi di apprendimento strutturati, una maggiore partecipazione ai processi decisionali e controlli chiari sulla qualità dei risultati prodotti con l'IA.