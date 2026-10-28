Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
Quasi duecento opere grafiche, ceramiche e libri illustrati raccontano la sperimentazione di tre maestri del Novecento in una mostra a Villa Ciani dall'11 dicembre al 14 febbraio.
Quasi duecento opere grafiche, ceramiche e libri illustrati raccontano la sperimentazione di tre maestri del Novecento in una mostra a Villa Ciani dall'11 dicembre al 14 febbraio.
LUGANO - Tre grandi maestri del Novecento, quasi 200 opere e un viaggio tra immaginazione, sogno e sperimentazione artistica. Dall'11 dicembre 2026 al 14 febbraio 2027, Villa Ciani ospiterà «Picasso, Miró, Dalí - Fare mondi», un'esposizione dedicata a tre protagonisti dell'arte del XX secolo. Tra le opere presentate anche un ciclo completo di cento illustrazioni realizzate da Salvador Dalí per la Divina Commedia di Dante Alighieri, esposto per la prima volta a Lugano nella sua interezza.
Curata da Vittoria Mainoldi, direttrice di ONO arte, la mostra propone un dialogo tra gli universi creativi di Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Tre artisti accomunati dalle origini geografiche e da una straordinaria capacità di sperimentare linguaggi e tecniche differenti, ma ciascuno con una propria visione della realtà.
Quasi 200 opere tra grafica, ceramiche e libri illustrati
La mostra presenterà una selezione di opere grafiche, incisioni, litografie, disegni, ceramiche e libri illustrati. L'obiettivo è mostrare la ricchezza espressiva dei tre artisti, mettendone in evidenza tanto le affinità quanto le differenze. Pablo Picasso, attraverso la continua sperimentazione di materiali e linguaggi, ha rivoluzionato la rappresentazione della figura umana e dello spazio. Joan Miró ha invece dato vita a un universo poetico e immaginifico, popolato da segni spontanei, forme libere e colori intensi. Salvador Dalí ha esplorato una dimensione visionaria nella quale sogno, simboli e realtà si intrecciano, dando forma a immagini che sfidano le convenzioni della rappresentazione. Il titolo «Fare mondi» richiama proprio questa capacità di reinventare la realtà, trasformando forme, segni e colori in nuovi universi visivi.
Dalí incontra Dante: cento illustrazioni della Divina Commedia
Uno degli elementi centrali dell'esposizione sarà il ciclo di cento illustrazioni realizzate da Salvador Dalí per la Divina Commedia di Dante Alighieri. L'intera serie verrà presentata per la prima volta a Lugano. Attraverso le tre cantiche - Inferno, Purgatorio e Paradiso - l'artista spagnolo propone una rilettura personale del capolavoro della letteratura italiana. Le visioni, i simboli e le atmosfere del poema dantesco vengono reinterpretati attraverso il linguaggio del Surrealismo, dando vita a un incontro tra due universi creativi appartenenti a epoche molto distanti. La presenza dell'intero ciclo offrirà ai visitatori la possibilità di seguire il percorso immaginato da Dalí attraverso le tre parti dell'opera, scoprendo come l'artista abbia tradotto in immagini la propria interpretazione del viaggio raccontato da Dante.
Visite guidate e laboratori per le scuole - L'esposizione si rivolge sia agli appassionati d'arte sia a un pubblico più ampio, comprese famiglie, giovani e studenti. Accanto al percorso espositivo sono previste attività di approfondimento, con visite guidate per gruppi, proposte didattiche e laboratori creativi destinati alle scuole.
Per maggiori info, rimandiamo al sito ufficiale della mostra.