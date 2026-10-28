Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Quasi 200 opere tra grafica, ceramiche e libri illustrati

La mostra presenterà una selezione di opere grafiche, incisioni, litografie, disegni, ceramiche e libri illustrati. L'obiettivo è mostrare la ricchezza espressiva dei tre artisti, mettendone in evidenza tanto le affinità quanto le differenze. Pablo Picasso, attraverso la continua sperimentazione di materiali e linguaggi, ha rivoluzionato la rappresentazione della figura umana e dello spazio. Joan Miró ha invece dato vita a un universo poetico e immaginifico, popolato da segni spontanei, forme libere e colori intensi. Salvador Dalí ha esplorato una dimensione visionaria nella quale sogno, simboli e realtà si intrecciano, dando forma a immagini che sfidano le convenzioni della rappresentazione. Il titolo «Fare mondi» richiama proprio questa capacità di reinventare la realtà, trasformando forme, segni e colori in nuovi universi visivi.

Dalí incontra Dante: cento illustrazioni della Divina Commedia

Uno degli elementi centrali dell'esposizione sarà il ciclo di cento illustrazioni realizzate da Salvador Dalí per la Divina Commedia di Dante Alighieri. L'intera serie verrà presentata per la prima volta a Lugano. Attraverso le tre cantiche - Inferno, Purgatorio e Paradiso - l'artista spagnolo propone una rilettura personale del capolavoro della letteratura italiana. Le visioni, i simboli e le atmosfere del poema dantesco vengono reinterpretati attraverso il linguaggio del Surrealismo, dando vita a un incontro tra due universi creativi appartenenti a epoche molto distanti. La presenza dell'intero ciclo offrirà ai visitatori la possibilità di seguire il percorso immaginato da Dalí attraverso le tre parti dell'opera, scoprendo come l'artista abbia tradotto in immagini la propria interpretazione del viaggio raccontato da Dante.