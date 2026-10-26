Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Per individuare il reale proprietario dell'immobile, gli investigatori hanno esaminato un'ingente quantità di documentazione bancaria, societaria e fiscale, estendendo gli accertamenti fino in Svizzera. Proprio gli atti di un procedimento elvetico, insieme alle successive verifiche della polizia giudiziaria, si sono rivelati determinanti per ricostruire un articolato sistema di trasferimenti di denaro e schermature societarie finalizzato a nascondere l'effettiva titolarità della proprietà.

La confisca riguarda un uomo con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Secondo i giudici, la villa era nella sua piena disponibilità, benché formalmente intestata a una società. A far emergere la situazione è stata soprattutto la marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e le somme investite per ristrutturare l'immobile e rimborsare i finanziamenti. Il valore della sola proprietà è stimato tra 560mila e 700mila euro.