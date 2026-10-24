Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Il peso del pendolarismo

Tra le principali criticità figurano anche i costi e i tempi degli spostamenti. Quasi un terzo degli intervistati trascorre più di un’ora e mezza al giorno nel tragitto casa-lavoro, mentre il 73,2% utilizza l’auto privata. Per quasi uno su due, le spese di mobilità assorbono tra il 5 e il 10% dello stipendio. Lo smart working, che potrebbe alleggerire il peso del pendolarismo, resta accessibile soltanto al 37,4% del campione.

Dalla ricerca emerge inoltre un marcato divario di genere: il 25,4% delle lavoratrici guadagna meno di 3.000 franchi lordi al mese, contro l’8,2% degli uomini. Questi ultimi sono anche più rappresentati nella fascia salariale superiore ai 5.000 franchi.

«Serve uno Statuto»

Trasferirsi in Svizzera non è però un’opzione per la maggioranza: soltanto un intervistato su quattro sarebbe disposto a farlo. Tra i principali ostacoli figurano il costo della vita, i premi della cassa malati e la lontananza da famiglia e affetti.

Da qui la richiesta della Cisl di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. Secondo Marco Contessa, responsabile nazionale Frontalieri del sindacato, occorre riconoscere le peculiarità di chi lavora oltre confine, garantendo maggiore certezza fiscale, trasparenza previdenziale e una governance stabile dei rapporti transfrontalieri.