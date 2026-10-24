Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
La conduttrice e l'ex portiere svizzero protagonisti di una pubblicità in treno: tra yodel, raclette e vacanze in montagna, si mettono alla prova con domande sulla Svizzera.
BERNA - Chi è più bravo a fare lo yodel? E chi mangia più raclette durante l’anno? Michelle Hunziker e Yann Sommer si sfidano a colpi di domande sulla Svizzera a bordo di un EuroCity. I due sono i protagonisti della nuova campagna promozionale di Svizzera Turismo dedicata ai «city break» autunnali a bordo dei treni EuroCity.
Nel video, la conduttrice e l'ex portiere della Nazionale elvetica e dell'Inter si confrontano su abitudini, tradizioni e passioni tipicamente rossocrociate. Tra i temi anche la cucina: chi prepara più spesso piatti svizzeri? E chi sarebbe la guida migliore per accompagnare alla scoperta del Paese?
Non manca un riferimento alla montagna, con una domanda sulla possibilità di trascorrere un’intera settimana in una baita senza cellulare. Un'idea che porta Hunziker a immaginare di andarci insieme, con i rispettivi figli, con un tono leggero e scherzoso.
La sfida prosegue sul terreno dello sport, con i due che cercano di stabilire chi sia più attivo durante le vacanze. Sommer viene indicato come il più sportivo.
Un botta e risposta pensato per giocare con gli stereotipi e le tradizioni svizzere, con il viaggio in treno a fare da cornice all’incontro tra due volti noti del Paese. E intanto i fan speculano su una possibile frequentazione tra i due.