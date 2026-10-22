Maxi truffa da 60 milioni: «Non c'è un disegno criminale condiviso»

«Non si è appurato se sia stato un amministratore fedele»

Nel corso dell’inchiesta, secondo Molo, non si sarebbe appurato se il suo assistito fosse stato «un amministratore fedele o diligente». L’accusa, ha precisato l’avvocato, gli attribuisce invece di aver «condiviso e contribuito a perfezionare, in qualità di correo, un piano criminale volto a truffare l’imprenditore georgiano». È proprio su questo aspetto che la difesa concentra le proprie obiezioni. Dagli atti, secondo Molo, emergerebbe che il suo assistito non conosceva la vittima georgiana e non aveva mai avuto contatti con lui né con il cittadino iraniano coinvolto nella vicenda. Anche la sua conoscenza dell’imprenditore italiano sarebbe stata soltanto superficiale.

Impossibile pianificare una truffa con chi «non si conosce»

E ancora: «Come si fa a pianificare un’operazione truffaldina così sofisticata ai danni di una vittima sconosciuta insieme a chi non si conosce?» Un’impossibilità che, secondo Molo, sarebbe stata evidente anche all’accusatore privato e ai suoi rappresentanti. Il difensore mette inoltre in discussione l’idea che il suo assistito fosse a conoscenza di tutte le dinamiche della vicenda e delle informazioni in possesso degli altri protagonisti.